Mein lieber Mann: Retro-Gaming ist echt ein Ding, oder? Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass sich auch im Jahr 2017 immer noch Menschen auf pixelige Games im Achtziger-Jahre-Gewand stürzen? Letztes Jahr erblickte das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System das Licht der Welt und kurze Zeit später kamen auch Mega Drive-Fans auf ihre Kosten.

Mit Super Mario Run schickte sich Nintendo an, auch Smartphones zu erobern und auch bei Sega möchte man dafür sorgen, dass Spiele-Fans die alten Helden wie Sonic auf ihre mobilen Devices präsentiert bekommen. Zu diesem Zweck starten die Japaner mit Sega Forever eine neue Reihe mit Uralt-Spielen aus dem Hause Sega.

Ab morgen werden sowohl für Android als auch iOS fünf Spiele im Rahmen dieser Reihe erhältlich sein, die ursprünglich für das Sega Mega Drive erschienen sind. Diese fünf Titel lauten:

Sonic The Hedgehog

Altered Beast

Phantasy Star II

Kid Chameleon

Comix Zone

Es handelt sich also tatsächlich um die alten Dinger und Sega hat die auch nicht optimiert, überarbeitet oder gar komplett in ein neues Gewand gepackt, sondern liefert genau das, was damals nun mal State of the Art war. Damit das Gaming aber dennoch ein wenig luxuriöser daher kommt als seinerzeit, gibt es ein paar Features, die uns Sega frei Haus mitliefert:

So gibt es die Möglichkeit, alle Titel offline zu zocken, eure Spielfortschritte werden in der Cloud gespeichert, so dass nichts verloren geht, außerdem könnt ihr eure Punktewertung auch in ein High-Score-Board eintragen und somit eure Leistung mit der eurer Freunde vergleichen. Spannender noch ist wohl, dass es volle Unterstützung für Bluetooth-Controller gibt. Dank Apple TV oder Google Chromecast könnt ihr Sonic und Co auch auf dem ganz großen Bildschirm genießen.

Wem das noch nicht genug ist, um über einen Download nachzudenken: Die Spiele sind allesamt kostenlos und Sega kündigt an, dass Sega Forever über die nächsten Jahre stets um weitere Spiele erweitert wird. Das gilt beileibe nicht nur für Mega Drive-Titel, so dass ihr euch auch über Games freuen könnt, die ursprünglich mal fürs Master System oder Game Gear erschienen sind, später sollen aber sogar Sega Saturn und Dreamcast-Spiele folgen! Alle zwei Wochen legt Sega weitere Spiele nach, heißt es.

Entscheidet ihr euch für die kostenlosen Spiele, dann müsst ihr Werbung erdulden. Verhindern könnt ihr das, indem ihr zur kostenpflichtigen Alternative greift – dafür möchte Sega dann pro Spiel 2,29 Euro sehen. Wenn ihr jetzt schon auf der Sega Forever-Seite vorbeischneit, findet ihr auch schon alle Links sowohl für den Play Store als auch für Apples App Store, allerdings funzen diese Links tatsächlich auch erst ab morgen. Geduldet euch also noch ein klein wenig: Ab morgen gibt es dann die ersten Spiele – kostenlos und per Controller sowie offline zockbar. Spieler-Herz, was willst Du mehr?

Quelle: Sega Forever via Caschys Blog