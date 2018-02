Sehr schade: Swype für iOS und Android wird eingestellt

Mit der Einführung von Touch-Displays haben wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir unsere Eingaben auf den Mobiltelefonen nicht mehr auf herkömmlichen Tastaturen machen, sondern stattdessen auf Software-Keyboards. Dafür gibt es mehrere Lösungsansätze und ein sehr beliebter Weg ist das Schreiben via Swipen, also indem man über die zu schreibenden Buchstaben wischt.

Das funktioniert sehr schnell und auch sehr gut mit nur einer Hand, zumindest bei einer der populärsten Tastatur-Apps auf dem Markt: Die Rede ist von Swype:

Ihr könnt mit Swype nicht nur über Wisch-Gesten Texte eingeben, sondern auch mit herkömmlichem Tippen und sogar über Spracheingabe, bekommt außerdem passende Vokabeln vorgeschlagen und das alles für sehr viele verschiedene Sprachen, von denen auch mehrere gleichzeitig unterstützt werden.

Das klingt gut und für die letzten Jahre war es auch tatsächlich eine wirkliche Spitzen-App. Das gilt sowohl für Android als auch für iOS, wo mit der Einführung von iOS 8 auch endlich alternative Keyboards Einzug hielten. Damit ist jetzt aber leider, leider Schluss, denn Nuance zieht ziemlich überraschend den Stecker bei der beliebten App. In einem Statement heißt es dazu:

Wir sind traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das Swype-Keyboard für iOS eingestellt wurde. Hier ist ein Statement vom Swype Product Team: Nuance wird die Swype-Tastatur nicht mehr im App Store anbieten. Es tut uns leid, dass wir das Geschäft mit Tastaturen für den Direktvertrieb verlassen müssen, aber diese Änderung ist notwendig, damit wir uns auf die Entwicklung unserer KI-Lösungen konzentrieren können, die direkt an Unternehmen verkauft werden können.

Auch, wenn hier explizit von der iOS-Version die Rede ist, ist auch Android von dieser Entscheidung betroffen, auch wenn ihr die App bei Google Play aktuell noch vorfindet.

Wer das Unternehmen Nuance auf dem Schirm hat, wird ganz sicher wissen, dass die ihren guten Namen beileibe nicht nur einer starken Software-Tastatur-App verdanken, sondern vor allem auch bei Spracherkennung und Sprachsynthese absolute Profis sind. Dadurch, dass sich hier der Fokus künftig verlagert, knickt man das Thema „Swype“ also komplett, anstatt die App halbherzig weiter zu entwickeln.

Das ist vermutlich konsequent und in dieser Konsequenz auch richtig, aber eben auch sehr schade für die vielen Millionen Swype-Nutzer auf diesem Planeten. Die werden sich in nächster Zeit also definitiv nach einer Alternative umsehen müssen. Meine beiden Fragen an euch daher: Wer von euch nutzt denn Swype und ist von der Nuance-Entscheidung betroffen? Und welche Alternativen schlagt ihr vor? Platzhirsch dürfte hier SwiftKey sein und auch Google selbst hat mit dem Gboard ein heißes Eisen im Feuer. Welche alternativen Tastaturen habt ihr sonst noch im Einsatz?

via Caschys Blog