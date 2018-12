Seid stark, Jungs und Mädels: Tumblr verbannt Pornographie

Internet is for porn — wissen wir irgendwie alle. Aber das manifestiert sich vermutlich auf keiner nicht explizit für Pornographie gedachten Plattform so deutlich wie bei Tumblr. Ja, Millionen Menschen tummeln sich dort und sammeln haufenweise feine nicht-erotische Fundstücke und/oder rebloggen sie, aber machen wir uns nichts vor: Tumblr wäre nicht so groß geworden, wenn man nicht den ganzen Erwachsenen-Content bereitwillig zugelassen hätte.

Damit wird jetzt aber Schluss sein und zwar schon ab dem 17. Dezember! Im Tumblr-Help-Center heißt es nämlich jetzt:

Starting Dec 17, adult content will not be allowed on Tumblr, regardless of how old you are. You can read more about what kinds of content are not allowed on Tumblr in our Community Guidelines. If you spot a post that you don’t think belongs on Tumblr, period, you can report it: From the dashboard or in search results, tap or click the share menu (paper airplane) at the bottom of the post, and hit “Report.”

Vermutlich ist an dieser Entscheidung nicht ganz unschuldig, dass die Tumblr-App kürzlich erst bei Apple aus dem App Store geflogen ist. Normalerweise greifen auch bei Tumblr Filter, die genau die Dinge herausfischen sollen, die über die zulässige Pornographie hinausgehen. Im konkreten Beispiel klappte das aber nicht, weshalb sich auf Tumblr auch kinderpornographische Inhalte wiederfanden. Deshalb also zog Apple — verständlicherweise — den Stecker.

Am 17. Dezember ist offiziell Schluss

Bereits im letzten Jahr hat sich in Sachen Sichtbarkeit bei Adult Content was getan bei Tumblr. Da führte man nämlich einen Safe Mode ein: Wer nicht eingeloggt war oder unter 18 Jahre alt, bekam die anzüglichen Inhalte nicht mehr angezeigt in der Suche. Dennoch duldete Tumblr diese Inhalte weiterhin — eben bis jetzt. Verizon-Tochter Oath hat jetzt bei Tumblr das Sagen und das geht mit der von der Plattform gewohnten Haltung nicht mehr einher.

Was genau ist ab dem 17. Dezember unerwünscht? Alles Visuelle, was sexuelle Handlungen abbildet, ebenso wie generell menschliche Genitalien und weibliche Brustwarzen zeigt. An männlichen Nippeln stößt sich Tumblr selbstverständlich nicht — unabhängig davon, wie ungerecht man das empfinden darf. Die weibliche Brust darf unter Umständen aber dennoch weiterhin auf Tumblr zu sehen sein. Erlaubt ist es dann, wenn es beispielsweise um Abbildungen geht, die eine Brust aus medizinischen Gründen zeigt, beispielsweise nach einer Krebs-OP oder einer Geschlechtsumwandlung. Ebenso erlaubt sind Inhalte, auf denen stillende Frauen zu sehen sind oder Kunstwerke, auf denen nackte Körper zu sehen sind.

Gerade bei letzterem bin ich gespannt, wie das durchgesetzt wird bzw. wie letzten Endes entschieden wird, was genau Kunst ist. Ist es nach den Regularien nur dann Kunst, wenn es ein klassisches Gemälde oder ein Foto einer Skulptur ist? Oder sind Manga-Bilder auch Kunst? Das gilt es, mal im Auge zu behalten.

Vor einigen Monaten hatte man die Community-Regeln bereits angepasst, so dass das Posten von Revenge-Porn und Hassrede untersagt war oder etwa die Verherrlichung von Schul-Schießereien. Mit den neuen Regelungen zieht man die Zügel aber deutlich straffer und ich fürchte, dass viele Tumblr-Fans diesen Schritt nicht mitgehen werden. Tumblr möchte sich weiter entwickeln und ich kann nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, dass man die Adult-Inhalte den einschlägigen Seiten überlassen will, aber Tumblr wäre nie so groß geworden, wäre man von Anfang an rigoros gegen derlei Fotos und Videos vorgegangen. Ich gehe daher davon aus, dass jetzt eine Massenflucht stattfinden wird, die man bei Tumblr vermutlich aber auch einkalkuliert hat.

Tumblr before and after banning all adult content. pic.twitter.com/VlR6mscSw5 — ernesto veles (@erveza) December 3, 2018

Nur der Vollständigkeit halber: Erotische Geschichten sind weiterhin zulässig, also alles ohne entsprechende Abbildungen oder Videos. Außerdem wird man auch nicht kompromisslos Adult-Profile löschen, sondern hofft darauf, dass sich die Nutzer dazu entscheiden, ihre Inhalte auf jugendfreie Bilder umzustellen. Wer noch schnell seine Porno-Sammlung in Sicherheit bringen will, kann das auch tun: Tumblr bietet eine entsprechende Export-Funktion an.

Was glaubt ihr, was jetzt passiert? Gelingt Tumblr diese Transformation? Und wohin gehen die User? Findet sich ein vergleichbarer Ersatz, treibt man sich bei Reddit rum oder verteilen sich die Porno-Fans auf die üblichen Plattformen wie Pornhub und Co?

via The Verge