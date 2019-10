Grund dafür ist Teslas sogenannter Sentry Mode, also ein Überwachungssystem, das ursprünglich gegen Einbrüche entwickelt wurde. Offenbar ist es auch in anderen Situationen ganz nützlich. Der Sentry Modus nutzt für die Aufzeichung solcher Taten die Autopilot-Kameras rund um das Auto. Damit aber noch nicht genug. Tesla erklärt das Feature auf seiner Webseite so:

Wenn die Funktion aktiviert ist, wechselt der Sentry Mode wie viele Hausalarmsysteme in den Zustand “Standby”. Dabei werden die externen Kameras des Fahrzeugs verwendet, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Wenn eine minimale Bedrohung erkannt wird, zum Beispiel jemand, der sich auf das Auto stützt, wechselt der Sentry Mode in den Zustand “Alert” und zeigt auf dem Touchscreen eine Meldung an, dass seine Kameras aufnehmen. Wenn eine schwerwiegendere Bedrohung erkannt wird, wie das Einschlagen eines Fensters, wechselt der Sentry Mode in den Zustand “Alarm”. Dabei wird der Alarm des Autos aktiviert und Musik wird mit voller Lautstärke mit dem Audiosystem des Fahrzeugs wiedergegeben. Tesla Webseite

Das Video einer dieser Vandalisten wurde vom Besitzer des zerstörten Fahrzeugs veröffentlicht – höchstwahrscheinlich um ihn ausfindig zu machen. Und tatsächlich. Nur wenige Tage nach dem Vorfall hatte der Clip bereits über 50.000 Aufrufe und der Täter stellte sich tatsächlich bei der Polizei. Es handelte sich dabei um Austin Grabas, 20 Jahre alt.

Zu seiner Verteidigung meinte der Täter, dass er frustriert war, nachdem ihm das Auto den Weg abgeschnitten hatte. Er nahm an, das Modell 3 könnte vielleicht genau dieses Auto gewesen sein. Nun sieht er seinen Fehler ein und wurde beim Anblick des Videos ganz verlegen. Er fügte hinzu, dass er nichts gegen Tesla hat und seine Tat sofort bedauerte.

In allen berichteten Fällen gingen die Vandalismus-Taten gut für die Besitzer aus. Zumindest so, dass sie den Täter dank des Sentry Mode finden konnten. Obwohl er anfänglich für Einbrüche entwickelt wurde, erweist er sich auch als Aufklärungshilfe ziemlich hilfreich.

via: electrek