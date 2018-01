Sex, Kunst oder Protest? Strippende Roboter bei der CES

Roboter, wohin man sieht hier bei der CES. Sie können staubsaugen, reichen uns Getränke und ja, manche falten sogar Wäsche. Im Sapphire, einem der angesagtesten Strip-Clubs in Las Vegas, bekommen Besucher in diesen Messe-Tagen ganz andere Roboter zu sehen: Die beiden Stripper R2DoubleD und TripleCPU!

Sie schwingen elegant und lasziv (na ja…) die Hüften an der Stange, tragen High Heels, sind oben ohne — aber so richtig viel mit Erotik hat das Ganze dann jedoch nichts zu tun, aber seht selbst:

Ist euch beim Betrachten was aufgefallen? Genau: Der Künstler, dem wir diese beiden Roboter verdanken, hat gar nicht erst versucht, sie besonders human wirken zu lassen. Man sieht das Metall-Skelett und Kabel, außerdem besitzen beide anstelle eines humanoiden Kopfes eine Kamera.

Giles Walker, der britische Künstler, der für die Strip-Roboter verantwortlich ist, hatte auch gar nicht im Sinn, dass die jemals in einem Strip-Club performen würden. Als er vor sieben Jahren die Idee dazu hatte, ging es ihm auch wahrlich nicht um Erotik, sondern darum, dass in seinem Heimatland die Zahl der Überwachungskameras so drastisch hochgefahren wurde.

Daher schuf er diese — wie er sie nennt — mechanischen Spanner, also eher als Kunstobjekt. Dahinter steckt auch eine tiefere Bedeutung, denn er möchte darauf hinweisen, dass beim Zuschauen rein aus purer Lust auch ein besonderes Spiel zwischen Macht und Voyeurismus stattfindet.

Sei es drum: Mittlerweile vermietet er die beiden anrüchigen Metall-Tänzer(innen), die normalerweise dann auf Parties tanzen, dieses mal sind die beiden halt im Sapphire gelandet und sorgen im Rahmen der CES für einigermaßen viel Aufsehen. Angesichts von #MeToo-Debatte und dem Umstand, dass die CES sich leider nicht deutlich genug positioniert hat (weder der von vielen geforderte Verhaltenskodex wurde umgesetzt, noch gab es auch nur eine einzige weibliche Keynote-Sprecherin).

Wer also eh schon dachte, dass die CES eine ziemlich von Männern dominierte und frauenfeindliche Veranstaltung ist, fühlt sich vermutlich durch solche Strip-Maschinen noch zusätzlich bestätigt. Der ein oder andere fühlt sich sicher an Sex-Roboter erinnert und auch der Künstler aus Großbritannien überlegt in diese Richtung: