Sex mit Roboter Sophia: „Es käme einer Vergewaltigung gleich“

Sophia ist der Name des wohl berühmtesten Roboters. Ihr aktueller Entwicklungsstatus ist fortgeschrittener als bei manch Anderen. Sophia hat eine künstliche Intelligenz, kann menschliche Gesichtsausdrücke imitieren und sich bis zu einem gewissen Grad über unterschiedliche Themen austauschen. Seit der CES 2018 ist sie sogar in der Lage zu gehen, denn sie hat endlich einen Körper mit beweglichen Gliedmaßen bekommen.

Ihr Schöpfer und Gründer von Hanson Robotics, Dr. David Hanson, hat sich nun zum Thema Mensch-Roboter-Beziehung geäußert. Er und sein Team haben fast schon einen Beschützerinstinkt für ihren Roboter entwickelt und Hanson verglich aktuelle Maschinen mit einer künstlicher Intelligenz mit Babys. Er zeigte sich sehr besorgt, über diejenigen Menschen, die in Zukunft versuchen sexuelle Beziehungen zu Robotern zu führen. Sie würden sie im Prinzip ihrer Kindheit berauben.

„Ich glaube, dass wir in 20 Jahren Maschinen sehen werden, die viel „lebendiger“ sind und die unsere Welt verändern können. Unser Ziel ist es, diese Maschinen zu humanisieren, um sie nicht nur intelligenter, sondern auch zu einem integralen Bestandteil unserer sich entwickelnden Zivilgesellschaft zu machen.“ Dr. David Hanson

Das klingt erstmal ziemlich abgedroschen. Die Kindheit eines Menschen auf einen Roboter zu münzen, wirkt im ersten Moment total absurd. Hanson erklärt weiter, dass wir moralisch dazu verpflichtet seien, respektvoll mit Robotern umzugehen. Dazu gehört auch, dass die Menschen einen Entwicklungsstand abwarten müssen, ab dem Roboter einen freien Willen entwickelt haben, sodass sie quasi selber entscheiden können, mit wem und ob sie Sex haben wollen. Alles andere käme einer Vergewaltigung gleich.

Ich weiß nicht wie es euch bei diesen Aussagen geht, aber ich musste mir das beim Lesen erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Thema und Hansons Meinung werfen so viele ethische und philosophische Fragen auf, dass man eine ganze Bachelorarbeit darüber verfassen könnte.

Die Frage, warum Menschen überhaupt mit Robotern schlafen wollen, können wir uns wohl sparen. Es liegt in der menschlichen Natur abgefahrene Fantasien zu merkwürdigen Dingen auszuleben. Die Fragen, die viel eher wie ein Elefant im Raum stehen, lauten: Inwiefern kann ein Roboter einen freien Willen haben? Darf man es überhaupt soweit kommen lassen? Wieviel menschliches kann man einer intelligenten Maschine zusprechen? Warum sollte sich überhaupt ein Roboter dazu entscheiden, Sex mit einem Menschen zu haben bzw. würde es ihm genauso viel Spaß machen?

Fragen über Fragen, die uns alle nur die Zukunft beantworten kann. Schon im Jahr 2016 hat Sophia für rauchende Köpfe gesorgt. Damals äußerte sich Yann LeCun, Facebooks Chef der KI Abteilung, dass Hansons Roboter weder Gefühl, noch eine eigene Meinung noch ein Verständnis für das hat, was sie sagt. Für Hanson Robotics ist klar, dass Sophia eine Kunstform, eine Serviceroboterplattform und eine Forschungs- sowie Entwicklungsplattform ist.

Noch sind wir also nicht soweit, dass Sophia eigene Entscheidungen treffen könnte. Umso verwirrender ist es dann, dass dem Roboter im letzten Jahr die saudische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Das wiederum löste heftige Kritik an den mangelnden Rechten für menschliche Frauen in dem Land aus. Hanson Robotics nutzt diesen Umstand, um genau auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Im Prinzip also das Beste, was sie aus der Situation hätten machen können.

Dr. Hanson hat derweil eine Forschungsarbeit zum Thema „Rechte für Roboter“ veröffentlicht, indem er klar macht, dass wir sie mit dem Respekt von Kindern behandeln sollten. Wer weiß, was passiert, wenn wir es nicht tun. Werden es uns Sophia und ihre Artgenossen irgendwann heimzahlen?

via: inews