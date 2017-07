Sharp FS8016 & FS8010 : Zwei randlose Smartphones im Anflug

Smartphone-Hersteller versuchen mit neuen Modellen natürlich auch immer neue Rekorde aufzustellen: Noch fetterer Akku, noch höhere Auflösung, noch schnellerer Prozessor. Spätestens seit dem Xiaomi Mi Mix und dem Samsung Galaxy S8 können wir hier einen weiteren Trend ausmachen: Die Rekordjagd nach dem Display mit der höchsten Screen-to-Body-Ratio, also dem Display mit dem dünnsten Rand.

Die Japaner von Sharp, mittlerweile bekanntlich zu Foxconn gehörend, möchten da nun zu gerne mitmischen. Dass Sharp um schlanke Display-Rahmen bemüht ist, ist dabei allerdings nicht wirklich neu, wenn ihr euch beispielsweise das Sharp Aquos Crystal anschaut. Gleich zwei neue Modelle – das FS8016 und das FS8010 sollen sich Gerüchten zufolge nun dazu gesellen, wie Mydrivers berichtet.

Bis auf die Tatsache, dass die 5,5 Zoll großen Displays mit 2.048 x 1.080 Pixeln auflösen und eine Screen-to-Body-Ratio von mindestens 91,3 Prozent vorweisen sollen, sind noch nicht sehr viele technische Details durchgesickert. Aber zumindest ist auch die Rede davon, dass das FS8016 mit einem Qualcomm Snapdragon 660 bestückt sein wird, während das FS8010 mit einem Snapdragon 630 ausgestattet sein soll.

Damit ist der grobe Weg vorgezeichnet: Randlose Mittelklasse für den etwas kleineren Geldbeutel und damit für den Smartphone-Nutzer, der eben keine Lust auf High-End-Smartphones (bzw. die dafür verlangten Preise) hat. Weiter wird berichtet, dass Android 7.1.1 Nougat als OS installiert ist und es Ausführungen mit 4 und 6 GB RAM geben soll. Beide Modelle, die übrigens mit Sicherheit unter anderen Namen veröffentlicht werden als die hier aufgeführten, sollen außerdem über eine mit 12 MP auflösende Dual-Cam verfügen.

Passen die Gerüchte, dann wird Sharp den Vorhang bereits am 17. Juli lüften, also bereits in zwei Wochen. Schön zu sehen, dass Foxconn der Marke Sharp offensichtlich wieder neues Leben eingehaucht hat – vermutlich dürfen wir aber dennoch nicht erwarten, dass die japanischen Smartphones offiziell den Weg nach Europa finden. Schade, denn ein solches Design zum kleinen Preis hätte auch in Deutschland viele Fans gefunden.

via WinFuture.de