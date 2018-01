Shell: Hybrid-Smartwatch verwandelt sich zum Smartphone

Warum eine Smartwatch mit Anbindung zum Handy tragen, wenn sich beides in einem Gerät vereinen lässt? Das ist die Idee hinter Shell, eines neuartigen Hybrid-Device, dass Ende Januar auf Indiegogo verfügbar sein wird. Das Gerät soll eine Standalone-4G-Smartwatch sein, die sich quasi auf Knopfdruck in ein Smartphone verwandelt. Sie sieht dabei schon etwas eigenartig aus, mit zwei ominösen Flügeln, die sich ausklappen lassen.

“We combined the best features of a smartwatch and a smartphone into one unique, autonomous device. Its practical, minimal design meets the best technology has to offer in a convertible wearable that will have you standing out.“ Azar, CEO von Shell