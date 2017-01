Auch als Präsident kann Donald Trump nicht anders als zu jeder Gelegenheit mal mehr und mal weniger passende Threads bei Twitter rauszuhauen. So rät er aktuell via Twitter dem mexikanischen Präsidenten, das geplante Treffen doch lieber abzusagen, falls der nicht gewillt sei, die Mauer zu bezahlen, die Trump nun an der Grenze zwischen den USA und Mexiko bauen lässt.

Nicht wenige Menschen in seinem engen Umfeld dürften dabei des öfteren verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und stets mit der Frage leben: „Was schreibt er bloß als nächstes?“ Möglich aber, dass bei der unheiligen Verbindung Trump-Twitter ein doppeltes Risiko lauert. Einmal, was er in den Tweets äußert und zum anderen, über welches Smartphone er sie ins Netz feuert.

Wie die New York Times nämlich schreibt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass er nach wie vor sein altes, unsicheres Android-Smartphone nutzt um zu twittern, trotz Bedenken seiner Berater. In der NYT heißt es dazu:

Mr. Trump’s wife, Melania, went back to New York on Sunday night with their 10-year-old son, Barron, and so Mr. Trump has the television — and his old, unsecured Android phone, to the protests of some of his aides — to keep him company.

Sein altes Android-Smartphone leistet ihm also neben dem Fernseher Gesellschaft. Android Central wollte es nun aber genauer wissen und hat sich Fotos angesehen, auf denen man Trump mit Smartphone sieht. Relativ leicht ist zu erkennen, dass er sowohl auf einem Bild von 2015 als auch auf einem aus dem letzten Jahr ein Samsung Galaxy-Smartphone nutzt.

Im Ausschlussverfahren haben die Kollegen von Android Central anhand der Platzierung von LED-Blitz, Kopfhörerbuchse etc. die Modelle ausgeschlossen, die es nicht sein können. Übrig blieb – das Samsung Galaxy S3! In etwa zwei Monaten bekommen wir das Galaxy S8 zu sehen, was bedeutet, dass das Galaxy S3 damit bereits fünf Jahre alt ist.

Der Secret Service hat dem guten Mann natürlich auch ein Smartphone verpasst – ein bombensicheres, welches zudem auf viele Funktionen (u.a. Twitter) verzichtet. Scheinbar bedeutet das aber nicht, dass Trump nur noch dieses nutzt, wie seine weiterhin regelmäßig auftauchenden Tweets belegen.

Wenn wir es hier tatsächlich mit einem Galaxy S3 zu tun haben und er genau dieses Device immer noch zum Twittern nutzt, kann er damit bestenfalls Android 4.3 Jelly Bean verwenden. Ganz ehrlich: Ich würde ihm sogar zutrauen, dass er nicht mal jedes Update ausgeführt hat, aber das ist selbstverständlich nur Spekulation. Fakt ist aber, dass das Galaxy S3 seit 2015 kein Update mehr bekommen hat und mit Jelly Bean ein uraltes Android vorweisen kann, welches schon lange keines der notwendigen Sicherheits-Updates mehr bekommen hat.

Wir wissen alle noch, wie sich das Trump-Lager – aus gutem Grund – an der Email-Nummer Clintons abgearbeitet hat. Sollte Trump tatsächlich heute noch via Galaxy S3 twittern, sollten wir aber auch hier erkennen, dass er wissentlich die Sicherheit gefährdet. Auch – bzw. gerade – der vermeintlich wichtigste Mann der Welt sollte sich an ein paar Regeln halten, auch wenn’s schwer fällt.

Apropos Twitter: Während sich der Kurznachrichten-Dienst dem Präsidenten zumindest technisch erschlossen hat, scheint es seinem Pressesprecher noch ein wenig zu hapern, wie man diesem mittlerweile wieder gelöschten Tweet entnehmen kann ;)

Quelle: New York Times und Android Central via WinFuture.de