Das Model S von Tesla blieb seit seiner Einführung im Jahr 2012 größtenteils unverändert. Obwohl, die größte Veränderung war die Eliminierung des gefälschten Gitters im Jahr 2016. Nun, da das Model 3 endlich auf dem Markt ist, widmet man sich wohl einer Überarbeitung des Model S. Ein Fahrer will nämlich in der Nähe von Teslas Fremont Zentrale einen mysteriösen Tesla entdeckt haben. Er vermutete, dass es sich um ein aktualisiertes Modell S-Design handeln könnte.

Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, ist das Testfahrzeug typischerweise mit schwarzer Folie abgeklebt, sodass die meisten Details verborgen bleiben. Jedoch bemerkte der aufmerksame Mann, dass der Wagen “größere” Scheinwerfer sowie Rückleuchten hatte, die bei anderen Tesla-Fahrzeugen nicht vorhanden sind. Natürlich geben neue Leuchten nicht gleich Aufschluss über den Modell-Typ, jedoch konnte es kein Model Y sein, weil die Form nicht richtig passte.

Der Beobachter nennt sich im Tesla Motors Club Vinc und teilte dort auch gleich seine Entdeckung. Er schrieb in einem Beitrag folgendes: