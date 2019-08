Singularity 6 will neue “virtuelle Gesellschaft” im Spiel erschaffen

Die Firma Andreessen Horowitz gab diese Woche bekannt, dass man rund 16,5 Millionen Dollar für das Videospielprojekt des Startups gesammelt habe. Offenbar kommt das Konzept des künftigen Spiels gut an. Kein Wunder, denn Singularity 6 besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von Riot Games und Blizzard. Von diesen Unternehmen stammen Spielehits wie World of Warcraft oder League of Legends.

Doch die Mitbegründer des Startups wollen keinen hippen, bunten Shooter wie Fortnite entwickeln. Ihr Spielkonzept beruht auf dem Aufbau einer neuen “virtuellen Gesellschaft”, in der Benutzer Beziehungen zu In-Game-Charakteren pflegen können, die von komplexer künstlicher Intelligenz angetrieben werden. Klingt ziemlich spannend, oder?

“Der kurzfristige Fokus ist unser erstes Produkt, der Aufbau einer Welt, die beginnt, sich mit dem Community-Simulationsraum auseinanderzusetzen. Das ist wirklich die Kombination einer starken virtuellen Community mit einem tiefen und überzeugenden Gameplay.” Anthony Leung, CEO Singularity 6

Die ersten Inspirationen für solch ein Game, holt sich das Startup von Titeln wie: Animal Crossing, Stardew Valley und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Doch zusätzlich muss das Unternehmen einige neue Spielprinzipien einführen, denn es gibt noch keine Spiele, bei der man sich die Idee einer virtuellen Community mit KI-Aspekten abschauen könnte.

Mit ihrem Spiel möchten die Entwickler eine soziale Welt simulieren, in der die Spieler gerne eintauchen und Zeit miteinander verbringen. Man soll die besten Aspekte aus anderen MMOs erleben, ohne dabei jedoch zu stark zu miteinander zu konkurrieren.

“Interaktive Unterhaltung ist Mainstream und zugänglicher denn je geworden, da die Technologie nicht mehr nur für bestimmte Gruppen Gruppen bestimmt ist – diese neue Generation von “Spielern” wird immer integrativer – immersive, digitale Erlebnisse werden so zugänglich und alltäglich wie die Sozialforen, die wir heute kennen und lieben.” Andrew Chen, Vorstand von Singularity 6

Singularity 6 teilt noch kein Veröffentlichungsdatum für sein virtuelles Gesellschafts-Spiel mit, doch ich denke, das wird noch eine ganze Weile dauern. Immerhin ziehen sie gerade erst Investoren an Land.

