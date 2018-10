Siri – Meist genutzter Sprachassistent in Deutschland

Der Krieg um den „Computer, mit dem wir sprechen wollen“ ist schon lange im Gange. Amazon gibt sich redlich Mühe, seine Alexa in quasi alles zu integrieren was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Von Autos über die Mikrowelle bis hin in die eigenen Echo-Lösungen. Google hat hier einen klaren Wettbewerbsvorteil – denn neben der eigenen Hardware hat der Konzern natürlich auch mit Android eine breite Basis. Andere Hersteller fahren wesentlich weniger aggressive Strategien, scheinen damit aber punkten zu können.

Laut ARD und ZDF, bzw. deren Medien-Studie für das aktuelle Jahr, ist nämlich Siri der meist genutzte Sprachassistent in der BRD. Die Studie lief von Januar bis April diesen Jahres, insgesamt 2009 Menschen wurden telefonisch oder via Online-Fragebogen interviewt. Damit gelte die Studie, laut Angaben der Macher, als repräsentativ.

Der Studie zufolge nutzt immerhin fast ein Drittel aller Deutschen einen Sprachassistenten. Bei jüngeren Menschen fällt die Zahl erwartungsgemäß höher aus, in der Gruppe der 14- bis 29-jährigen sollen es gar 61 Prozent sein. Am besten schneidet dabei Siri ab. 19 Prozent der Befragten nutzen den Dienst von Apple auf ihrem iPhone, iPad oder Mac. Danach kommt der Google Assistent mit 13 Prozent, gefolgt von Alexa mit 8 Prozent. Cortana gäbe es rechnerisch auch noch, mit nur 4 Prozent, das Schlusslicht stellt dann Samsung mit Bixby und lediglich 2 Prozent dar.

Neben der echten Nutzung wurde auch die Frage nach der Bekanntheit der Systeme gestellt, hier bietet sich ein völlig anderes Bild. Fast 65 Prozent aller Befragten kennen Alexa, bei dem Dienst von Apple waren es nur knapp 44 Prozent. Hier zeigt sich: Werbung wirkt, zumindest was die Bekanntheit betrifft – nicht aber die Nutzung. Was sich ebenfalls zeigt: Smarte Boxen sind offenbar weniger weit verbreitet als angenommen. Die meisten Nutzer verwenden die Services auf ihren Smartphones.

Noch ein Blick auf die Nutzung, hier liegt das Vorlesen oder Verfassen von Nachrichten mit 18 Prozent vorne. Danach folgen Anfragen an Suchmaschinen, Navi-Dienste, Wetter-Infos und allgemeine Informationen mit jeweils zwischen 16 und 12 Prozent.

Dass auch Medienersteller sich für diese Werte interessieren, ist nicht weiter verwunderlich. Während klassisches Fernsehen lange totgeschrieben wird, ermöglichen vor allem smarte Boxen und/oder Sprachassistenten einen neuen Zugang zu Medien. Beide Sender bieten Kurzfassungen ihrer Sendungen auf diversen Portalen, darunter eben auch smarte Boxen und Podcasts, an. Diese sind über die jeweiligen Assistenten aufrufbar.

Trotz der geringeren Verbreitung erscheint mir der Versuch von Amazon, Alexa hier zu pushen, als plausibel, es ist der einzige Weg für den Hersteller. Während Apple und Google auf die „Macht des vorhandenen Smartphones“ setzen, hat Amazon diesen Vorteil nicht. Damit gibt es nur einen Ausweg: Den Dienst einfach überall zu integrieren und Entwicklern hier die passende Möglichkeit zu bieten. Offenbar geht das Konzept vorerst auf – denn immerhin ist Alexa der bekannteste Dienst.

