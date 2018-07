Die Volkswagentochter Škoda wird den 2017 vorgestellten Vision E ab 2020 in Serie fertigen. Dies berichtet das britische Fachmagazin Auto Express und beruft sich dabei auf Aussagen des Unternehmens. Alain Favey, Vorstandsmitglied für Sales und Marketing, verriet im Interview einige Details zum Elektroauto der Tschechen.

Deutlich wird: Der Škoda Vision E zeigt, warum die Wolfsburger so viel Zeit, Geld und Arbeit in die hersteller- und modellübergreifende Elektroauto-Plattform MEB gesteckt haben. Die Lösung wird es Volkswagen ermöglichen, Elektroautos in allen möglichen Größen und Ausstattungsvarianten zu fertigen und dabei neben der Marke VW auch die Töchter zu berücksichtigen.

Der Vision E soll über eine Reichweite von 480 Kilometer verfügen, teilte der Škoda-Manager mit. Beim Preis zeigt man, wohin die Reise binnen weniger Jahre auch im Elektroauto-Segment hingeht: Ab circa 32.000 Euro geht es los, was für die Marke Škoda durchaus schon etwas höherpreisiger ist.

Oberhalb dieses Einstiegs bestimmen Ausstattungsvarianten den Preis – verschiedene Akku-Größen soll es bei Škoda hingegen nicht geben. Offenbar will man sich nicht auf ein Reichweiten-Gemetzel mit der Konkurrenz einlassen und positioniert die Fahrzeuge stattdessen mit dem Fokus auf andere Bereiche.

Diese Strategie könnte für Škoda durchaus aufgehen. Ein erheblicher Teil der Autofahrer legt an den meisten Tagen im Jahr Distanzen von 10, 20 oder maximal 50 Kilometern zurück. Eine von Škoda avisierte Reichweite von etwas mehr als 400 Kilometern könnte also ein vernünftiger Kompromiss für die typische Škoda-Klientel sein, die vor allem ihren Alltag mit dem Fahrzeug bewältigen will.

Zugleich eröffnen die neuen Freiheiten der Elektromobilität Marken wie Škoda die Chance, sowohl die Optik als auch das Fahrverhalten der Autos auf ein Level zu heben, das man or einigen Jahren nicht mit dem rein “praktischen” Grundgedanken verband. Das Unternehmen dürfte nicht ohne Grund auf die populäre SUV-Form setzen, die auch in der Mittelklasse immer beliebter werden.

Interessant dürfte werden, ob Škoda parallel zum Erscheinen des Vision E einen Anlauf in den USA starten wird, um der bis 2020 erschienen Konkurrenz das Leben etwas schwerer zu machen.

via autoexpress.co.uk, skodavisione.com