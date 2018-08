Sydney ist nicht nur die Hauptstadt des australischen Bundesstaates New South Wales, sondern auch eine Stadt mit inzwischen über 5 Millionen Einwohnern. Das wirkt sich auch auf die Vororte aus, die mit einem immer größeren Bevölkerungszuwachs zurecht kommen müssen. Deswegen gab der südwestlich gelegene Vorort Liverpool City nun eine Zusammenarbeit mit Mastercard bekannt.

Das Ganze basiert auf dem von Mastercard vorangetriebenen „City Possible„-Programm, das global Städte, die Wirtschaft und Hochschulen zusammenbringt, um urbane Probleme wie die Zukunft des Transportwesens, die ökologische Entwicklung und die digitale Inklusion über verbundene und digitale Lösungen zu managen.

Das Ziel ist das Entwickeln und Einführen von neuen „Best Practices“ für den aktuell 216.000 Einwohner großen Vorort. Denn auch in Zukunft ist ein Bevölkerungswachstum von 100 Personen pro Woche abzusehen. Spätestens mit Eröffnung des „Western Sydney“-Flughafens 2026 werden bis 2035 dort 35.000 neue Jobs entstehen und somit noch mehr Bürger in den Vorort locken.

Bürgermeister Wendy Waller sagt dazu: „Als Rat legen wir Wert darauf, intelligenter für eine bessere Stadt zu arbeiten. Liverpool arbeitet strategisch daran, eine dynamische Stadt mit einer 18 Stunden-Wirtschaft zu werden. Wir haben bemerkt, dass strategische Partnerschaften uns dabei unterstützen, dieses Versprechen einzuhalten.“