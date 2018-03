Smart City: Baumstrukturen versorgen Stadt mit Energie

Erneuerbare Energie ist ein wichtiges Thema, dass in naher Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Deshalb beschäftigen sich Forscher auf der ganzen Welt mit potenziellen Lösungen, wie Energie in ein paar Jahren am besten hergestellt werden kann. Die Wissenschaftler an der Ohio State University haben nun eine Methode gefunden, mit der auch in dicht besiedelten Städten saubere Energie erzeugt werden könnte.

In einer aktuellen Ausgabe des Journal of Sound and Vibration berichteten sie, dass sie die Schwingungen untersucht haben, die bei Wind durch die Bäume gehen. Daraus ist die Idee entstanden, Baumstrukturen in das Stadtbild zu integrieren, deren mechanisches System die Vibrationen von Wind, Straßen, Gebäuden, Brücken und Fußgängern erfasst und mit Hilfe des elektromechanischen Materials Polyvinylidenfluorid in Energie umwandelt. Wie die Forscher in ihrer Studie zeigen, sind solche Strukturschwingungen, ideal für die Stromerzeugung.

„Gebäude schwanken so leicht im Wind, Brücken schwingen, wenn wir auf ihnen fahren, und Autoaufhängungen absorbieren Unebenheiten in der Straße. Tatsächlich ist mit diesen Bewegungen eine enorme Menge an kinetischer Energie verbunden, die sonst verloren geht. Wir wollen einen Teil dieser Energie zurückgewinnen und recyceln.“ Ryan Harne, Projektleiter

Diese Baumstrukturen würden aussehen, wie Bäume aus einer anderen Zeit: Ein Stamm und ein paar Äste – Blätter sind nicht nötig. Als erstes Anwendungsgebiet sehen die Forscher die Smart City. Bedeutet, dass die Baumstrukturen dazu genutzt werden könnten, Sensoren zu betreiben, die die Infrastruktur überwachen.

Dazu muss man verstehen, dass diese Sensoren Gebäude oder ähnliches überprüfen, indem sie deren Schwingungen erkennen. Da diese Schwingungen dann von den Baumstrukturen in Energie umgewandelt werden, entsteht ein in sich selbst schließender Kreislauf. Denn mit dieser Energie, werden wiederum die Sensoren angetrieben, sodass keine Batterien oder sonstiges nötig sind.

Ich finde das Thema sehr interessant und könnte mir den Erfolg durchaus vorstellen. Da das Ganze noch eine Studie ist, wird es noch mehrere Jahre dauern, bis wir eine solche Baumstruktur in freier Wildbahn sehen können. Einen ersten Prototypen gibt es auch noch nicht, bisher basiert alles auf Berechnungen.

via: news.osu