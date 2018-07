Flying High ist ein Gemeinschaftsprojekt von fünf britischen Stadtregionen (Bradford, London, Preston, Southampton und die West Midlands) zusammen mit dem NHS, Polizei und Feuerwehr, nationalen Akteuren der Zentralregierung, Technologieexperten, Branchenführern, Wissenschaftlern und Regulierungsbehörden. Geführt wird das Programm vom Nestra Challenge Prize Centre, dabei sollen innovative Lösungen prämiert werden. Großbritannien soll damit führend im Bereich des öffentlichen Drohneneinsatzes werden. Im Rahmen der Analyse wurden folgende fünf Bereiche näher beleuchtet:

– Medizinische Lieferung innerhalb Londons – Mit Hilfe von Drohnen soll ein Liefernetzwerk zwischen verschiedenen medizinischen Einrichtungen aufgebaut werden. Damit sollen sowohl dringende Medikamente aber auch Blutproben und Geräte transportiert werden. Das Netzwerk ist, anfangs, ausdrücklich nur für den Transport zwischen staatlichen Einrichtungen gedacht.

– Reaktion auf Verkehrsunfälle in den West Midlands – Mit Hilfe von Luftaufnahmen sollen Rettungskräfte sich bereits vor der Ankunft von Einsatzkräften einen Überblick über die Lage verschaffen. So können die Behörden besser vorausplanen und die notwendigen Ressourcen, im Hinblick auf Personal oder Werkzeug, schneller zur Verfügung stellen.

– Brandbekämpfung in Bradford – Notfalldrohnen für den Feuerwehr- und Rettungsdienst in West Yorkshire. Drohnen würden qualitativ hochwertige Informationen zur Unterstützung von Notruf- und Feuerwehrleuten liefern, die schneller als derzeit möglich vor Ort eintreffen und dem Personal helfen könnten, eine angemessene Reaktion auf die Schwere des Vorfalls zu planen. Weiterführend wäre auch der Einsatz von Löschdrohnen denkbar.

– Bau und Sanierung in Preston – Drohnendienste zur Unterstützung der Bauarbeiten für städtische Projekte. Dazu gehört der routinemäßige Einsatz von Drohnen vor und während des Baus, um die Baustellen zu vermessen und Informationen über den Baufortschritt in Echtzeit zu erhalten. Mittels Luftaufnahmen sollen qualitativere Planungen erstellt werden können.

– Medizinische Lieferung über den Solent – die Verbindung von Southampton über den Solent zur Isle of Wight mit einer Lieferdrohne. Drohnen könnten leichte Nutzlasten von bis zu einigen Kilogramm über Entfernungen von etwa 20 Meilen transportieren. Vor allem in unwegsamem Gelände sind Drohnen ein erheblicher Vorteil.

Generell erkennt das Projekt viele, potentielle und reale, Probleme an. Das Thema wird nicht nur positiv in der Bevölkerung aufgenommen. Neben Bedenken rund um die Sicherheit und Lärmbelästigung ist auch das Thema Datenschutz sehr heikel. So gibt die Studie an, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit entscheidend sein wird.

Auch im Hinblick auf die Technik und existierende Regularien gibt es einige Herausforderungen. Bei den geplanten Anwendungsfällen müssen Drohnen deutlich über die Sichtlinie hinaus fliegen können, zudem wird ein unbemanntes Verkehrsmanagementsystem (UTM) zur Verwaltung des Luftraums benötigt.

Das Projekt Flying High will in erster Linie den öffentlichen Diskurs zu diesem Thema auslösen. Drohnen im Einsatz des Staates sind ein Thema, das bisher kaum besprochen wird. So soll die Übereinstimmung zwischen den wichtigsten Interessensgruppen – Regierung, Industrie und Bevölkerung – erreicht werden.

Stichwort Diskus: Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Sinnvolle Zukunftsperspektive oder doch nur eine Dystopie?

Via SmartCitiesWorld