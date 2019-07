Die Regierung hat viel vor: Man hat die Digitalisierung an der Backe, muss irgendwie den Automobil-Karren aus dem Dreck gezogen bekommen, will mit dem heute verkündeten Maßnahmenpaket benachteiligten Regionen im Land auf die Sprünge helfen und vieles mehr. Das ist sicher kein Zuckerschlecken und auch, wenn ich der Meinung bin, dass die Regierung viele, viele Jahre verschenkt hat, will ich zumindest anerkennen, dass man aktuell zumindest versucht, so etwas wie Betriebsamkeit anzutäuschen.

Was aus diesem Wust an Absichtserklärungen dann letzten Endes wird, muss die Zukunft zeigen, auch wenn ich mich — Stand: Jetzt — eher auf Seite der Pessimisten sehe, die befürchten, dass die Merkel-Ära rückblickend als eine Ära der verlorenen Jahre in die Geschichte eingeht. Von der “Klima-Kanzlerin” spricht in diesen Tagen niemand mehr, mittlerweile seit Jahrzehnten schreibt man mit stoischer Ruhe Ziele für den Breitbandausbau in die Koalitionsverträge, die dann später krachend verpasst werden und nebenbei eskortiert man noch die deutsche Automobilbranche, die mit Vollgas unnötig auf einen Abgrund zurauscht.

Eigentlich wollte ich den Beitrag gar nicht so negativ anfangen, aber irgendwie ist das alles immer direkt so präsent, wenn die deutschen Minister mal wieder mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit gehen, die einen erst einmal prophylaktisch zusammenzucken lässt. Eine dieser neuen Ideen trägt die Überschrift “Modellprojekte Smart Cities” und will mit Konzepten in verschiedenen deutschen Städten dafür sorgen, dass unser Land auch in den Cities fit für die Zukunft wird (ja, bei dem “auch” hab ich mir schon wieder fest auf die Zunge gebissen).

Worum geht es konkret? Wie das Bundesministerium des Inneren per Pressemitteilung wissen lässt, hat man jetzt die ersten 13 Modellprojekte ausgewählt, mit denen die Initiative in die erste Staffel startet. Insgesamt ist die Rede von vier Staffeln und über 50 Modellprojekten. Für diese Smart-City-Initiative macht der Bund 750 Millionen Euro locker, verteilt über einen Zeitraum von zehn Jahren.

750 Millionen ist schon mal eine ordentliche Hausnummer — zumindest auf den ersten Blick. Bricht man das auf die zehn Jahre runter, sind es dann nur noch 75 Milliönchen und so eine Summe bringt unsere kommende Euro-Uschi allein im halben Jahr für Berater durch. Aber ich will nicht direkt unken und alles schlecht reden. Immerhin hat man auch auf Bundesebene erkannt, dass sich viele Dinge in den Innenstädten verändern. Es ist plötzlich mehr Bedarf für Verkehrsmittel wie Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter, die Leute kaufen weniger in den Innenstädten und mehr im Internet, wir brauchen Lade-Infrastruktur für Elektroautos und etliches mehr.

Wir — ihr ebenso wie wir hier auf dem Blog — reden davon schon seit Jahren, aber in Berlin ticken die Lobby-Uhren halt ein bisschen anders. Wie schon beim Klima, beim Automobil, beim Gesundheitswesen usw erkennen die Regierungsparteien nun auch beim Thema “Smart City”, dass man die Dinge da jetzt tatsächlich endlich mal angehen muss. Fast wirkt es so, als haben die Bundesminister da in den letzten Wochen seit der Europawahl allesamt kräftig am Baum der Erkenntnis gerüttelt und auf diese Weise so manche Frucht heruntergeholt.

Sei es drum: Jetzt will man jedenfalls verschiedenste Projekte angehen bei der Modernisierung der modernen Städte und hat sich für die erste Rutsche ein paar große, mittlere und kleine Städte herausgepickt, in denen man diese Ideen vorantreiben möchte. Ausgewählt wurden die nach ihrer Eignung, die jeweiligen Modelle möglichst einfach auf beliebige andere Städte zu übertragen und sie wurden von einer Jury, bestehend aus Vertretern von “Wissenschaft, der Politik und der kommunalen Spitzenverbände”, ermittelt — klingt ehrlich gesagt soweit für mich ganz sinnig. Um welche Städte geht es? Dazu zitiere ich mal die Pressemeldung des BMI:

Ausgewählt wurden Solingen, Ulm und Wolfsburg in der Kategorie ‘Großstädte’, Cottbus, Gera und Kaiserslautern in der Kategorie ‘Mittlere Städte’ sowie Grevesmühlen, Haßfurt, Süderbrarup und Zwönitz in der Kategorie ‘Kleinstädte und Landgemeinden’. In der Kategorie ‘Interkommunale Kooperationen und Landkreise’ wurden die Kooperation Arnsberg, Olpe, Menden, Soest und Bad Berleburg und die Kooperation Brandis, Naunhof, Borsdorf, Großpösna, Belgershain, Parthenstein und Machern sowie der Landkreis Wunsiedel ausgewählt.

Ich zitiere mal weiter:

Die Modellprojekte Smart Cities zielen auf integrierte, sektorenübergreifende und raumbezogene Strategien der Stadtentwicklung und deren Umsetzung. Sie sollen die Qualitäten der europäischen Stadt und ihrer bürgerlichen und freiheitlichen Gesellschaft in das Zeitalter der Digitalisierung übertragen. Dabei ist mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung umzugehen und Digitalisierung für und mit den Menschen und der Wirtschaft vor Ort zu gestalten.

Klingt geschliffen und ambitioniert, so dass man fast geneigt ist, sowas wie “lasst sie erst mal machen” zu schreiben. Desillusionierend wirkt auf mich dann direkt aber wieder der letzte Satz der Pressemitteilung, der nämlich lautet: “Mehr Informationen zum Thema Smart Cities erhalten Sie hier” — und wenn man drauf klickt, landet man zumindest aktuell noch auf dieser Fehlerseite:

Aber lassen wir den guten Herrn Seehofer nun erst mal anfangen und schauen dann weiter, welche Projekte wie angegangen werden. Vielleicht ist die Skepsis aus irgendeinem sonderbaren Grund ja nicht angebracht und in diesem Fall würde ich euch hier natürlich darüber informieren.

