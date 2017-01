Smart Home: Nest kommt endlich nach Deutschland

Na das wurde aber auch Zeit, Nest! Das Unternehmen, welches seit 2014 zu Google bzw. Alphabet gehört und durch seinen smarten Thermostat bekanntgeworden ist, wird nun endlich auch in Deutschland zu kaufen sein. Im Rahmen der DLD-Konferenz in München kündigte Nest-Boss Matt Rogers an, dass die intelligenten Produkte des Unternehmens bereits über verschiedene Partner wie Amazon vorbestellt werden können.

Neben Amazon gehören zu diesen Partnern auch Conrad, cyberport, Media Markt und Saturn. Nach und nach will man seine Produkte nun also in Deutschland verfügbar machen, der Rauch- und CO-Melder Nest Protect beispielsweise soll bei Amazon ab dem 15. Februar lieferbar sein, kann aber wie gesagt jetzt bereits vorbestellt werden. Das Nest Thermostat, welches es immerhin auch in die Top 50 Gadgets aller Zeiten-Liste des Time Magazine schaffte, lässt hingegen noch ein wenig auf sich warten.

Außer in Deutschland startet Nest in Europa zudem auch noch in Spanien, Italien und Österreich durch und verdoppelt somit seine Präsenz in unserem Kontinent. Zuvor kamen bereits Großbritannien, Frankreich, Irland, Belgien und die Niederlande in den Genuss. Bislang waren die Produkte und Services des Unternehmens Nest lediglich in sieben Ländern am Markt, obwohl die Produkte bereits von Kunden in über 190 Ländern zum Einsatz kommen, wie Lionel Paillet, General Manager für Europa, erklärte.

Ganz günstig ist der Spaß bekanntlich nicht: Bei 119 Euro geht es los mit dem Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder, die smarten Überwachungskameras „Nest Cam“ für innen bzw. außen kosten jeweils 199 Euro und für das Thermostat werdet ihr sogar 249 Euro hinblättern müssen. Paillet kündigt im entsprechenden Blog-Beitrag an, dass man sich sowohl um weitere Partner – Telcos ebenso wie Versicherungen und Energie-Anbieter – in diesen vier neuen Ländern bemühen will, als auch darüber hinaus in weitere Länder expandieren wird.

Es wird abzuwarten sein, wie gut die Produkte auf dem deutschen Markt angenommen werden. Die Konkurrenz ist groß und die Preise wahrlich nicht günstig, Nest hat sich aber natürlich über die Jahre einen guten Namen gemacht, auch in Deutschland.

via WinFuture.de