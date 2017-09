Zu einem richtigen Smart Home zählen natürlich auch intelligente und schaltbare Jalousien, die sich je nach Tageszeit automatisch verdunkeln. Was wäre jedoch, wenn diese Fähigkeit die Fenster selbst besitzen würden? Quasi smarte Fensterscheiben, an der momentan Wissenschaftler von der kalifor­nischen Stanford Univer­sity arbeiten. Dazu haben sie eine elektroaktive Gelschicht für schaltbare Fenster entwickelt.

Sie nutzen hierzu allerdings nicht die auf dem Markt verfügbaren Gläser, denn diese sind kostspielig und reagieren relativ langsam. Die Forscher haben die herkömmliche Glasscheibe für ihr Experiment umfunktioniert, sodass sie von einem Kupferfilm als Elektrode umgeben wird sowie einer elek­trisch leit­fähige, trans­parente Schicht aus Indium­zinn­oxid. Damit sich das Fenster nun auf Knopfdruck verdunkelt, wird zwischen den beiden speziellen Glasscheiben die hauchdünne elektroaktive Gelschicht aus unterschiedlichen Chemikalien gefüllt.

In dieser Konstellation ließ der Prototyp 80 Prozent des sichtbaren Lichts durch. Legten die Forscher eine elektrische Spannung an, ließ der Prototyp nach nur 30 Sekunden nur noch fünf Prozent des Lichts durch. Nach drei weiteren Minuten ver­dunkelte sich das Fenster fast voll­ständig. Dieses Experiment funktioniert, indem das Gel unter elektrischer Spannung auskristallisiert und somit das Glas verdunkelt.