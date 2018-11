In Amsterdam rollt eine neue Grün-Initiative an. An vier Standorten in der Stadt sollen Sozialwohnungen mit intelligenten blau-grünen Dächern ausgestattet werden, um die Gebäude vor extremen Witterungsbedingungen zu schützen. Der Farbwechsel von grünen zu blau-grünen Dächern soll für eine höhere Wasseraufnahme sorgen und kann eine größere Vielfalt an Pflanzen hervorbringen.

Das Projekt wurde mit europäischen Mitteln in Höhe von 4,8 Mio. € gefördert und finanziert. Die Dächer werden in der Lage sein, überschüssiges Regenwasser zu speichern und die Häuser und Stadtviertel vor den Auswirkungen starker Schauer, Hitze und Dürre zu schützen.

Große Regenmengen werden einfach abgespeichert und gehen nicht in der Kanalisation “verloren”. Richtig verloren geht es dort ja auch nicht, aber durch die Dächer erfüllt das überschüssige Wasser eben noch eine andere Funktion. Denn bei heißem, trockenem Wetter verdunstet es und fungiert so als natürliches Kühlsystem für Haus und Zimmer.

Die neuen Dächer werden mit einem Sensorsystem ausgestattet und reagieren aktiv auf die aktuelle Wetterlage und Vorhersage. Sodass die Dächer mit dem gesammelten Wasser beispielsweise haushalten können, wenn sehr warme Tage anstehen. Sie alle sind über Sensoren in einem Netzwerk zusammengeschlossen, sodass Daten über das Klima gesammelt werden können. Außerdem kann auf blau-grünen Dächern eine größere Vielfalt an Pflanzen angebaut werden, was der Biodiversität zugutekommt.

Die intelligenten blau-grünen Dächer sollen auf 10.000 Quadratmetern Sozialwohnungen in vier Amsterdamer Stadtteilen verlegt werden: Bellamybuurt, Geuzenveld, Oosterpark und Kattenburg. An diesen Stellen besteht ein erhöhtes Risiko von Überschwemmungen oder Schäden durch starken Regen. Es gibt auch genügend Sozialwohngebäude mit Dächern, die ersetzt werden müssen. Die blau-grünen Dächer werden über einen Zeitraum von drei Jahren verlegt.

Das sognannte smart roofs Projekt ist eine Partnerschaft zwischen der Stadt Amsterdam, dem Wasserunternehmen Waternet, den Gründachunternehmen Polderdak und Rooftop Revolution, der Fachhochschule Amsterdam, der Vrije Universiteit Amsterdam, den Wohnungsgesellschaften Stadgenoot, Ymere und De Key sowie dem Dachwartungsunternehmen Consolidated.

via: smartcitiesworld