Das Recherche-Team von Canalys hat schon länger auch smarte Lautsprecher im Blick. Spätestens, seit sich die Echo-Devices von Amazon wie geschnitten Brot verkaufen, lohnt es sich durchaus, mal auf die Absatzzahlen der Geräte zu blicken, die derzeit mehr und mehr Wohnzimmer erobern.

Wir haben auch bereits vor etwa eineinhalb Monaten über Zahlen berichtet, die Canalys zu smarten Lautsprechern zusammentragen konnte. Dort konnte erstmals Google Amazon hinter sich lassen, aber es gibt sicher nicht nur eine Handvoll großer Namen, die sich um diesen noch so frischen Markt kümmern.

In der aktuellen Analyse von Canalys wird das auch deutlich dargestellt, denn man geht derzeit davon aus, dass bis Jahresende 2018 über eine Million dieser smarten, intelligenten Helfer in unseren Häusern installiert sein werden. Aufgebröselt wird das in der folgenden Grafik nach Herstellern bzw. nach Sprachassistenten — Alexa, Google Assistant, Siri und „Sonstige“. Ende 2018 sollen von diesen 100 Millionen Speakern etwa die Hälfte auf das Konto von Amazon gehen, die Google-Home-Hardware kommt auf 30 Prozent. Immerhin vier Prozent soll sich Apple mit seinem HomePod in diesem Jahr krallen.

Kommt die Canalys-Prognose hin, fällt die 100-Millionen-Marke noch in diesem Jahr, damit wäre die Hardware-Basis 2,5 mal so groß wie noch 2017. Ende 2020 sind es laut Canarys schon 225 Millionen Geräte, noch zwei Jahre später könnten es bereits über 300 Millionen Smart Speaker sein, bei denen sich dann die Marktanteile zwischen den großen Drei etwas anders als aktuell verteilen. Sowohl Apple als auch Google würden demnach Amazon ein paar Prozentpunkte klauen können.

Bei Prognosen, die so weit in die Zukunft gehen, sollte man mit Bedacht drauf schauen und mit ein wenig Skepsis. Wenn Canalys aber richtig liegt, wird es in vier Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze des Marktes geben: Google und Amazon sind mit ihrer KI in diesem Fall nämlich absolut auf Augenhöhe mit jeweils 34 Prozent.

Mit großem Abstand würde dann Apple auf Platz 3 landen mit erwarteten 10 Prozent Marktanteil, die restlichen etwas mehr als 20 Prozent teilen sich dann alle anderen Hersteller. Wie gesagt: Ruhig erst mal mit Vorsicht genießen, denn vielleicht haben wir es in vier Jahren mit einem komplett veränderten Markt zu tun, wenn beispielsweise Facebook mit ins Spiel einsteigt.

Deutlich vorne bei den installierten Lautsprechern liegen selbstverständlich die Vereinigten Staaten: 64 Prozent aller Smart Speaker finden sich Ende 2018 jenseits des großen Teiches in den USA. Im letzten Jahr lag die USA ebenfalls vorne, aber da noch mit 73 Prozent — bedeutet also, dass die anderen Länder ganz langsam aufholen.

Canalys prognostiziert hierbei, dass auf die USA zunächst China folgt mit 10 Prozent der KI-unterstützten Lautsprecher, auf den weiteren Plätzen folgen Großbritannien mit 8 Prozent, Deutschland mit 6 Prozent und Südkorea mit 3 Prozent. Hier seht ihr das nochmal im Überblick:

Wenn man die Prozentwerte der Top 5-Länder addiert, bleiben lediglich 10 Prozent übrig. Das bedeutet, dass lediglich jeder zehnte produzierte Smart Speaker nicht in einem der fünf aufgelisteten Länder installiert wird.

Abschließend können wir festhalten, dass — Stand jetzt — Google und Amazon sich die Vorherrschaft auf diesem Sektor nicht nehmen lassen werden und die Basis der im Einsatz befindlichen Speaker auch in den nächsten Jahren weiter stark ansteigen wird. Während bei Märkten wie den Smartphones längst eine Sättigung eingetreten ist, liegen hier noch sehr viele Regionen der Welt nahezu brach — viele Möglichkeiten also für Amazon und Co, sich weiter neue Märkte und Kunden zu erschließen.

Quelle: Canalys