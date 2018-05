Schauen wir auf den Markt der „Smart Speaker“, dann scheint eine Sache in Stein gemeißelt zu sein: Amazon hat sich in dieser Produktklasse fett eingenistet mit seinen Echo-Gadgets und der Rest des Marktes hängt mit großem Abstand hinterher und kloppt sich um die Krümel, die übrig bleiben. Nun, wenn wir auf die Zahlen der Analysten von Canalys blicken, dann könnte es im ersten Quartal 2018 die Wachablösung gegeben haben.

In deren Report wird nämlich vermeldet, dass Amazon zwar wieder sehr ordentliche 2,5 Millionen der smarten Lautsprecher in besagtem Zeitraum an den Mann bzw. die Frau bringen könnte, Google sich aber mit 3,2 Millionen verkauften Speakern relativ leicht an Amazon vorbei geschoben hat.

Ob das nun tatsächlich eine Wachablösung ist oder erst einmal nur eine Momentaufnahme, ist natürlich nicht abzusehen. Zumal auch andere Analysten nach wie vor Amazon vorne sehen. Es ist aber zumindest ein Indiz dafür, dass auch Google mit dem Google Home, dem Google Home Mini und dem Google Home Max mittlerweile ein sehr ernstzunehmender Gegner für Amazon ist.

Der Blick auf die Grafik verrät uns aber nicht nur, wie sich Google an Amazon vorbeischieben konnte. Wir sehen dort auch, welches die drei größten Märkte für diese smarten Speaker sind: Die USA liegen mit 4,1 Millionen verkauften Einheiten vorne vor China mit 1,8 Millionen und Südkorea mit immerhin noch 730.000. Damit verdrängt Südkorea zumindest für dieses Quartal den vorherigen Drittplatzierten Großbritannien.

Ebenfalls eine Premiere: Bislang wurden immer mehr als 50 Prozent der intelligenten Lautsprecher in den USA abgesetzt. Aber dadurch, dass gerade in Asien viele Anbieter die Märkte erobern und auch der Google Home in mehr Ländern verfügbar ist, kippt auch das jetzt.

Der Tmall Genie von Alibaba ist übrigens das Top-Produkt in China in dieser Kategorie. 1,1 Millionen Exemplare wurden in China verkauft, dahinter folgt Xiaomi mit 600.000 verkauften Geräten. Lag Google im ersten Quartal des letzten Jahres noch unterhalb von 20 Prozent Marktanteil, so konnte die Spitzenposition nun mit 36,2 Prozent erreicht werden. Amazon ist mit 27,7 Prozent noch einigermaßen dicht dran, die Lücke zu den 11,8 Prozent von Alibaba ist dann aber schon sehr gewaltig.

Insgesamt wurden von Canalys fürs erste Quartal über neun Millionen verkaufte Smart Speaker ermittelt, womit sich die Zahl seit dem ersten Quartal 2017 mehr als verdreifacht hat.

Den HomePod von Apple sucht ihr in diesen Zahlen noch vergeblich, was aber auch daran liegt, dass er so spät erst in den Handel gelangte. Sobald Canalys Zahlen fürs zweite Quartal veröffentlicht, könnte das vielleicht schon ein wenig anders aussehen, auch wenn die Prognosen für den HomePod nicht sonderlich berauschend sind.

Noch ist dieser relativ neue Markt ziemlich in Bewegung, so dass die Situation im zweiten Quartal schon wieder eine völlig andere sein kann. Google ist jedenfalls im Markt angekommen — viel anderes war aber natürlich auch nicht zu erwarten. Viele andere große Player — unter anderem auch Facebook — wollen ebenfalls noch in diesem Jahr smarte Lautsprecher anbieten. Dieser Markt dürfte in nächster Zeit deutlich spannender zu beobachten sein als beispielsweise der Smartphone-Markt, oder was sagt ihr?

Quelle: Canalys via heise.de