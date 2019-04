Smart TV: Der Samsung “The Sero” probiert es hochkant

Ich schwelge gerade wieder in Erinnerungen, denn ich habe einen alten Blog-Artikel herausgekramt, der mittlerweile mehr als vier Jahre auf dem Buckel hat und in dem ich euch darum bat, euch schon mal an Hochkant-Videos zu gewöhnen.

In diesen Zeiten war es eigentlich noch eine Unsitte und auch jetzt ergibt ein hochkant gefilmtes und bei YouTube hochgeladenes Konzert-Video für mich äußerst wenig Sinn. Aber mittlerweile sind viele von uns selbst Videoproduzenten geworden — genau, in den Stories bei Instagram zum Beispiel. Egal, ob da, in den Facebook Stories, bei TikTok oder sonstwo: Wer Inhalte für ein zunehmend mobileres Publikum anbietet, setzt auch mehr und mehr auf Videos und Fotos im Hochformat.

Wieso ich euch das jetzt als Einleitung mit auf den Weg gebe? Weil sich Samsung an der letzten Bastion der guten, alten Horizontal-Welt zu schaffen macht. Der jetzt in Korea vorgestellte Smart TV “The Sero” ist nämlich ein Fernseher, der auf exakt dieses heute so beliebte Hochkant-Format setzt.

Mit diesem Lifestyle-TV, von dem Samsung ja bekanntlich einige im Angebot hat, will man ganz offensichtlich ein junges Klientel ansprechen, welches eben verstärkt auf dem Smartphone Inhalte konsumiert und es daher gewöhnt ist, diese in der Regel hochkant zu betrachten. Zu den jetzt vorgestellten neuen drei Modellen gehört neben “The Serif” auch noch ein neues “The Frame”-Modell, welches Samsung ja erstmals 2017 vorführte.

Altmodische TV-Genießer wie ich müssen also nicht befürchten, dass das Hochkant-Format in absehbarer Zeit die “normalen” Fernseher ersetzt, Samsung stellt sich einfach breiter auf. Aber auch bei “The Sero” könnt ihr auf herkömmliche Art Kinofilme betrachten: Das Display ist nämlich drehbar, so dass ihr auch wie gewohnt fernsehen könnt.

In der koreanischen Pressemitteilung erklärt Samsung auch, dass man die Generation der Millenials analysiert hat und feststellen musste, dass dieses Klientel sich eben tatsächlich am liebsten vertikale Videos reinzieht und diesem Trend will man die passende Hardware liefern. Bei Samsung geht man also davon aus, dass diese Menschen künftig nicht mehr auf der Couch sitzend aufs Smartphone starren, sondern die Inhalte kurzerhand auf den Fernseher spiegeln und dann in groß betrachten.

Ob das Konzept so aufgeht, vermag ich nicht zu beurteilen, ehrlich gesagt. Ich schaue mir auch viele Stories und Fotos auf Instagram an, aber ich bin nicht sicher, ob ich die in groß auf dem heimischen TV betrachten muss.

Über diesen besonderen Formfaktor hinaus bietet Samsung uns mit dem TV das, was ihr von den Koreanern auch von anderen Geräten kennt. Ihr könnt dank 4.1-Audiosystem und High-End-Speakern mit 60 Watt auch perfekt Musik auf dem Teil genießen und wenn der Fernseher inaktiv ist, könnt ihr euch Bilder, die Uhrzeit und einiges mehr auf die Mattscheibe werfen lassen. Über ein Mikrofon verfügt der Fernseher natürlich auch — wenn es nach Samsung geht, nutzt ihr darüber Bixby, um beispielsweise eure Smart-Home-Geräte zu steuern. “The Sero” soll generell so wie ein Möbelstück perfekt in euer Wohnzimmer passen und übers Fernsehen hinaus Mehrwert bieten.

Vorerst wird es die Kiste mit 43 Zoll großem Panel lediglich in Südkorea geben. Ab Ende Mai wird “The Sero” für 1,89 Millionen Won zu haben sein — umgerechnet entspricht das aktuell etwa knapp 1 460 Euro. Frage an Euch: Wäre so ein vertikaler Fernseher für euch interessant, oder ist das eine Quatsch-Idee, die höchstens für ein sehr überschaubares Publikum Sinn ergibt?

