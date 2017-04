Smarte Trauerbewältigung: Urne und App für vernetzte Erinnerungen

Ein besonders kurioses Stück Technik wird vom kanadischen Startup Fragment.life angeboten. Sie haben eine intelligente Urne vorgestellt, die Angehörige und Freunde mit einer dazugehörigen Smartphone Anwendung während des Trauerprozesses unterstützt.

Die sogenannte Urne beinhaltet aber nicht die Überreste eines Verstorbenen, sondern ist ein Kommunikationstool. Es besteht halb aus Beton, halb aus Holz. Dazwischen schimmert ein schmaler blauer Lichtstreifen durch. Mit diesem kommuniziert das Gerät mit dem Besitzer und weist ihn auf die App hin, in der ihm themenbezogene Inhalte angeboten werden – also beispielsweise Artikel über Trauerbewältigung und Tod.