Smartes Dresden: Parkplätze werden mit Sensoren ausgestattet

In einer Großstadt mit einem Auto zu wohnen kann auf Dauer ganz schön anstrengend sein. Die Suche nach einem Parkplatz nervt viele Autofahrer und es belastet noch dazu die Umwelt. Statt ewig um den Block zu irren, will man den Bewohnern in Dresden eine einfachere Parkplatzsuche ermöglichen. Im Dresdner Umland sollen Autofahrer künftig kostenlos per App checken können, wo es freie Parkplätze gibt.

Vorerst sollen rund 800 Parkplätze auf Park-and-Ride-Parkplätzen mit Sensoren ausgestattet werden, so berichtet der Verkehrsverbund Oberelbe. Die Umbauten sollen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Die Auskunfts-App des VVO macht die Informationen für Anwohner in Echtzeit sichtbar, sodass Autofahrer gezielt einen freien Parkplatz ansteuern können.

Untersuchungen zufolge handelt es sich bei etwa 30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs um parkplatzsuchende Autofahrer. Das finde ich persönlich ganz schön viel. Verkehrsplaner sind sich einig, dass es mit einer verbesserten Parkplatzsuche weniger Lärm und weniger Emissionen gibt. Der Markt, Autofahrer per App über die freie Stellplätze zu informieren, ist hart umkämpft. Es gibt bereits einige Apps, die einen Überblick über Parkhäuser geben. Auch Google Maps arbeitet in den USA an einem ähnlichen Parkplatz-Projekt.

Die Sensoren, die in Dresden eingesetzt werden, kommen vom Nürnberger Startup Smart City System. Das Projekt wird zu 50 Prozent vom Bundesverkehrsministerium unterstützt und finanziert. Die Sensoren für die Parkplätze werden dabei auf den Boden geklebt und von den Rechenzentren des VVO angesteuert. Diese werten aus, wann ein Auto auf den freien Plätzen steht und wann sie frei sind.

Klingt eigentlich nach einem guten Projekt, dass den Anwohnern und Autofahrern bestimmt viel Zeit und Nerven spart. Doch der Leiter des Straßen- und Tiefbauamts in Dresden steht dem Konzept skeptisch gegenüber. Er ist der Meinung, dass die Anschaffung der Sensoren zu teuer sei und sie außerdem nach einer gewissen Laufzeit ersetzt werden müssen. Außerdem müsste man erstmal prüfen, ob die Sensoren auch die Witterung überleben und wie zuverlässig sie dann noch funktionieren.

via: dnn