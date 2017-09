Smartphone-Markt: Huawei erstmals vor Apple

Kann das Marktforschungsinstitut Counterpoint Research auf dem globalen Smartphone-Markt eine Verschiebung der Machtverhältnisse vermelden oder ist es lediglich ein Muster ohne Wert, wenn der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei erstmals den großen Konkurrenten Apple beim Smartphone-Absatz abhängt?

Zumindest ist es eine aktuelle Bestandsaufnahme, denn sowohl im Juni als auch im Juli konnte Counterpoint beobachten, dass Huawei hinter Marktführer Samsung und jeweils vor Apple landete bei den Smartphone-Verkäufen.

Samsung liegt — wie ihr im Diagramm sehen könnt — unangefochten vorne jenseits der 20-Prozent-Marke. Nach der Spitze im März zum Release des Samsung Galaxy S8 flaute es zwar Monat für Monat ein wenig ab, aber die Koreaner haben ja soeben nachgelegt mit dem Samsung Galaxy Note 8.

Dahinter folgt dann mit sicherem Abstand Huawei vor Apple, wobei das Unternehmen aus Cupertino im Juli bereits fast schon wieder gleichauf war. Natürlich befindet sich da ein riesiger Elefant im Raum, soll heißen: Wir dürfen bei all diesen für Huawei erfreulichen Ergebnissen nicht vergessen, dass Apple in wenigen Tagen ja noch eine Kleinigkeit vor hat. Am 12. September nämlich bekommen wir das neue iPhone 8 und zwei weitere iPhones präsentiert.

Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die Apple-Fans zuletzt natürlich deutlich zurückhaltender waren bei der Neuanschaffung neuer iPhones. Geht mal davon aus, dass die Zahlen für Apple nach diesen Releases wieder in beachtliche Höhen schnellen und selbst Samsung darf sich nicht sicher sein, die Smartphone-Krone in der Folge sicher zu haben.

Betrachtet man die Research-Ergebnisse von Counterpoint nach Geräten sortiert, sieht die Sache für Apple eh rosiger aus, wie ihr in dieser Übersicht erkennen könnt:

Apple kann sich demnach darüber freuen, dass sich im Juli weltweit kein Smartphone besser verkauft hat als das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus und mit dem iPhone 6 kommt auf Platz Sieben gleich noch ein Smartphone aus Cupertino in die Top Ten. Bemerkenswert ist hier übrigens auch, dass überhaupt kein Huawei-Device auftaucht und stattdessen mit OPPO ein weiterer chinesischer Hersteller die beiden am meisten verkauften Android-Devices des Monats Juli für sich verbuchen kann.

Was lässt sich daraus nun ableiten? Wie so oft muss man die Zahlen von Marktforschern eh immer differenziert betrachten. Ja, Huawei hat ein Zeichen gesetzt und Apple zumindest nach Counterpoint-Zahlen vorerst abgehängt. Ich persönlich glaube, dass Apple sich nach dem angelaufenen Verkauf seiner neuen Handsets wieder vor Huawei schieben kann, die Kalifornier aber auf Dauer mit Huawei nicht standhalten können.

Allein aus der Größe des Portfolios ergeben sich die Vorteile für die Chinesen, die in den letzten aber auch einfach verdammt viel richtig gemacht haben. Wir wollen auch nicht unterschlagen, dass Huawei selbst im Oktober mit dem Huawei Mate 10 nochmal nachlegen wird. Es wird auch in nächster Zeit spannend bleiben und neben diesen großen Drei werden sich vermutlich auch neue Namen in der Weltspitze etablieren, während sich einstige Größen wie HTC und Sony von dort mehr und mehr verabschieden. Diese Momentaufnahme jedenfalls sieht Huawei aktuell als größten Smartphone-Hersteller der Welt hinter Samsung — und ich könnte mir vorstellen, dass das Ende der Fahnenstange hier noch nicht erreicht ist.

Quelle: Counterpoint via Android Authority