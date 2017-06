Sollten Smartphones für Kinder verboten werden?

Man kann ja von den Amerikanern halten, was man will, eines kann man ihnen jedoch nicht vorwerfen: Einen Mangel an Pioniergeist und Aktionismus. Genau den hat Tim Farnum aus Colorado jetzt demonstriert und eine Bewegung ins Leben gerufen, die Smartphones für Kinder unter 13 Jahren verbieten lassen will.

Die von Farnum gegründete Initiative heißt “Parents Against Underage Smartphones” (PAUS) und sieht konkret vor, dass Anbieter von Smartphones prüfen sollen, ob der Käufer mindestens dreizehn Jahre alt ist. Und damit Mobilgeräte dann nicht über Umwege über Eltern oder “den großen Bruder” gekauft werden, sollen diese bei jedem Kauf angeben, von wem das Smartphone primär genutzt werden wird. Um eben solche Tricksereien auszuschließen, beziehungsweise den Käufer im Fall der Fälle haftbar machen zu können.

Der “Fall der Fälle” oder der Zweck der Übung ist laut Farnum, Kinder erstmal Kinder bleiben und zu Teenagern heranwachsen zu lassen, bevor sie vor allem mit dem Einfluss von Social Media klar kommen müssen. Psychologisch gesehen hat Farnum es bei seinem eigenen Sohn miterlebt, der sich bei Problemen gerne mit dem Smartphone alleine auf sein Zimmer einschloss und sich seinen Trost und Ablenkung dann oft bei falschen Stellen suchte.

Generell geht es Farnum und der Initiative auch nicht darum, Kinder vom Internet fernzuhalten. Die Möglichkeiten und Vorteile der Nutzung von Tablets oder Computern mit Internetzugang sollten – mit entsprechenden Filtern und Zeitlimit – jungen Eltern durchaus einleuchten. Es geht bei PAUS eher darum, das ständige Zugeballer mit Nachrichten, die Eigeninszenierung bei Facebook oder Instagram und schlicht und einfach miese Informationsquellen und schlechte Einflüsse vor heranwachsenden Kindern fernzuhalten. Und das auch bitte passiv, wenn Papa und Mama mal wieder der ganzen Welt ihre Kinder bei Facebook präsentieren, die das selbst aber gar nicht wollen.

Kinder sollten die Welt schließlich ohne die teils sehr oberflächlichen Mechanismen oder als Zielgruppe von Werbevermarktern kennenlernen dürfen und dann vor allen Dingen nicht rund um die Uhr. Das bekannte Problem der dauerhaften Erreichbarkeit und der Angst, etwas zu verpassen oder den Anschluss zu verlieren, eben. Ein Umstand unter dem ein nicht unerheblicher Teil auch älterer Altersgruppen zu leiden hat. Die einen mehr und fast schon unbewusst, die anderen weniger.

PAUS hat von offizieller Seite auf jeden Fall das Go für die Einreichung eines Bürgerbegehrens in den USA erhalten. Dazu braucht es 300.000 Unterschriften bis November 2018, dann muss das Begehren per Gesetz vom Staat geprüft und als Gesetzesentwurf in Erwägung gezogen werden. Dass das nicht jedem schmeckt, ist in einer doch sehr stark neo-liberal geprägten Demokratie wie den USA natürlich klar.

Der demokratische Senator aus Colorado, John Kefalas betont zum Beispiel, dass ein etwaiges Gesetz ein zu großer Eingriff in das private Familienleben von Amerikanern sei. Kinder vor Gefahren des Internets zu schützen sei Aufgabe der Eltern und überhaupt sei die Prüfung und Abwicklung der Alterskontrollen ein logistischer Albtraum für Einzelhandel, Hersteller und Käufer, so Kefalas.

Klingt für mich nach der typischen Trotz- und “Das schadet mehr, als es nützt”-Scheinerklärung ohne Grundlage, während gleichzeitig soziale Leistungen und eben solche Aufklärungsprogramme finanziell drastisch von dem orangen Clown im Weißen Haus zurück gefahren werden.

Ich persönlich begrüße das Vorhaben und würde meinen Kindern beispielsweise einfach nur ein Dumbphone mitgeben oder ein Smartphone kindergerecht einrichten, damit sie erreichbar bleiben und ihnen beim Surfen zumindest ein bisschen über die Schulter gucken. Was haltet ihr denn von der Initiative? Macht Farnum da zu viel Wind und ist der Vorschlag ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre? Oder ist eventuell was dran und man verhindert mit der Idee, dass nachfolgende Generationen als psychisch geschädigte in die Pubertät gehen?