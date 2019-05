Smartphone-Verkäufe: Huawei schubst Apple vom zweiten Platz

Innerhalb eines Jahres hat Huawei ganz schön vorgeprescht. Im ersten Quartal 2018 waren die Smartphone-Absätze noch bei 39,3 Millionen Geräten, ein Jahr später konnte das Unternehmen sie auf 59,1 Millionen Auslieferungen erhöhen. Damit erreicht Huawei einen Marktanteil von 19 Prozent, wohingegen Apples Auslieferungen im ersten Quartal 2019 auf schätzungsweise 36 bis 43 Millionen iPhones schrumpften. Leider gibt es dazu keine genaueren Daten, weil das Unternehmen keine offiziellen Angaben zu den iPhone-Verkäufen mehr herausgibt. Kann man auch sehen, wie man möchte.

So oder so, sinken die Smartphone-Absätze bei Apple und ergeben einen globalen Marktanteil von etwa 11,7 Prozent. Das ist deutlich weniger als bei Huawei und so muss das Apfel-Unternehmen den zweiten Platz räumen. Doch auch auf dem ersten Siegertreppchen muss man Verluste hinnehmen, denn Marktführer Samsung verlor im Vergleich zum Vorjahresquartal rund 8,1 Prozent seines Marktanteils.

Im ersten Quartal 2018 setzten die Südkoreaner 78,2 Millionen Geräte ab, während im gleichen Zeitraum dieses Jahres 71,9 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden. Immerhin hält das Unternehmen weiterhin starke 23,1 Prozent des Marktanteils. Hinter den drei Siegern liegen Xiaomi mit einem Anteil von acht Prozent und 25 Millionen ausgelieferten Geräten sowie Vivo und Oppo, die beide zum chinesischen Technologiekonzern BBK Electronics gehören.

Obwohl der allgemeine Absatz von Smartphones im Vergleich zum Vorjahresquartal weltweit um 6,6 Prozent gesunken ist – also weniger Handys verkauft wurden – schafft es Huawei doch seine Absätze zu erhöhen. Den wohl naheliegendste Grund dafür habe ich bereits zu Beginn genannt. Das Unternehmen schaffte es, seine High-End-Geräten in den Bereichen Kamera und Akkulaufzeit an die Spitze zu setzen. Samsung und Apple hatten in den letzten Jahren bei ihren Smartphones auf iterative Updates gesetzt.

Doch Samsung versuchte in den letzten Woche die Siegerpose zu halten, was jedoch nach hinten los ging. Nach dem Launch des revolutionärer faltbaren Smartphones Galaxy Fold gab es erste Display-Probleme bei einigen Geräten und der offizielle Starttermin wurde bis auf unbestimmte Zeit verschoben.

Während Samsung und Apple weiter straucheln, glänzt Huawei. Einstige Marktgrößen wie HTC, LG und Sony spielen unterdessen kaum noch eine Rolle. LG verlagert seine Hardware-Produktion vom Heimatland Südkorea nach Vietnam, um Kosten zu sparen und Sony hatte kürzlich angekündigt, das Team seiner Smartphone-Sparte um 50 Prozent zu reduzieren. HTC wird sich wohl weiterhin mit VR und Blockchain-Smartphones beschäftigen, seitdem sie vor ein paar Jahren den Anschluss im normalen Handy-Bereich verloren haben.

via: t3n