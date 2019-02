Smartphone-Verkäufe in Europa: China schwer auf dem Vormarsch

Nicht mehr lange und die alteingesessenen Hersteller wie Samsung und LG werden ihre neuen Flaggschiffe enthüllen. Dass ich ausgerechnet zwei koreanische Marken nenne, ist eher Zufall. Dass sich die meisten nicht-chinesischen Hersteller auf dem hiesigen Smartphone-Markt schwer tun, ist hingegen eher kein Zufall.

Huawei, aber auch andere chinesische Marken drängen auf den europäischen Markt und punkten mal über herausragende Technik, mal über den Preis. Vor einigen Jahren waren Smartphones aus dem der Mitte noch echte Exoten und zumeist hierzulande auch schwer erhältlich. Aber spätestens mit dem Erfolg von Huawei brachen alle Dämme und auch andere Marken wie OnePlus, Honor und Xiaomi sind längst keine Unbekannten mehr hier.

Die Marktforscher von Canalys legen jetzt neue Zahlen vor, die die Smartphone-Verkäufe in Europa im vierten Quartal 2018 abbilden. Dort könnt ihr sehen, dass Samsung und Apple auch in Europa das Feld weiter anführen, dahinter aber die Chinesen nach vorne preschen. Samsung hat nach wie vor die Spitzenposition inne mit einem Marktanteil von 28,7 Prozent. Das ist unterm Strich ein Prozent mehr als im Vorjahr. Die Nummer Zwei — Apple — verliert sogar 5,1 Prozent und landet damit hinter Samsung mit jetzt noch 26 Prozent Marktanteil. Während beide also ein klein wenig verlieren, kann Huawei um sagenhafte 55,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen und ist mittlerweile mit einem Marktanteil von 23,6 Prozent nun nicht mehr weit weg von Apple. Noch im Vorjahr waren es für Huawei “nur” 14,8 Prozent. Dahinter sehen wir bereits Xiaomi, wenn auch mit 6 Prozent Marktanteil schon mit großem Rückstand auf die Big 3. Dahinter schließlich sehen wir dann HMD Global, die dank der lizenzierten Marke Nokia auch noch auf 2,4 Prozent Marktanteil kommen. Hier seht ihr das alles nochmal im Überblick:

Wenn man die Entwicklung der Chinesen mal außen vor lässt und die ersten drei Anbieter und deren Marktanteile addiert, kommen wir auf 78,3 Prozent, was bedeutet, dass nahezu vier von fünf in Europa verkauften Smartphones in Q4 entweder von Samsung, Apple oder eben Huawei kam. Gerade so ehemalige Mobil-Schwergewichte wie HTC, Sony oder LG dürften das wenig begeistert zur Kenntnis nehmen. Auf der nächsten Übersicht von Canalys seht ihr, wie sich die chinesischen Hersteller über die letzten Jahre entwickelt haben. Kam noch 2013 lediglich jedes zehnte Smartphone aus China, so ist es mittlerweile schon fast jedes dritte! Gerade über den Preis machen diese Anbieter mächtig Boden gut und dürften Samsung und Apple auch weiterhin auf diese Weise Marktanteile rauben.

Generell ist der europäische Markt schon ziemlich gesättigt und das Gedrängel auf dem Markt wird jährlich größer. Aber wir Konsumenten profitieren — laut Canalys — davon, dass die Chinesen dank der ziemlich rigorosen Politik in den USA dort so gut wie keinen Fuß in die Tür bekommen. Deshalb hat man sich auf die hiesigen Märkte konzentriert, was sich nun eben auch mehr und mehr in Zahlen ausdrückt.

Ich wette, dass diese Entwicklung nicht nur ehemalige Größen wie Sony und HTC beunruhigt, sondern auch in den Chefetagen bei Samsung und Apple ein Thema ist. Samsung wird nun am 20. Februar erst mal vorlegen und sein Galaxy S10 präsentieren — und natürlich hoffen, dass das Gerät innovativ genug ist, dass man den vermutlich größten Konkurrenten dieses Jahres Huawei zumindest auf Abstand halten kann.

Quelle: Canalys via The Verge