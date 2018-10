Snap laufen die Nutzer davon – ist Snapchat auf dem absteigenden Ast?

Meistens interessieren mich Quartalszahlen nicht besonders. Dort wird oft so viel frisiert, damit es einigermaßen schön klingt und die Anleger bei Laune hält. Interessant sind für mich nicht Gewinn- und Umsatz-Marken, sondern vielmehr das, was oft am Rande zu vernehmen ist. Beispielsweise, wenn Snap Inc. erklären muss, dass Snapchat weniger Nutzer hat als im letzten Quartal.

190 Millionen Nutzer waren es im ersten Quartal, im abgelaufenen dritten Quartal sind wir jetzt bei 186 Millionen angekommen. Das führte jetzt dazu, dass die Aktie um zehn Prozent nachgab, auch dort hält die Talfahrt also weiter an. Der Einbruch bei den Usern ist noch nicht dramatisch, aber es ist ein ganz klares Signal, dass man derzeit kein Mittel hat, um weiter zu wachsen.

Da spielt es Snapchat auch wahrlich nicht in die Karten, dass die Plattform hauptsächlich von sehr jungen Menschen genutzt wird. Für Oldies wie mich findet Snapchat nahezu nicht statt und lediglich mit diesem Publikum ist so ein Wachstum eben endlich. Darüber hinaus war es sicher nicht hilfreich, ein Redesign vor etwa einem halben Jahr auf den Weg zu bringen, das den Beifall der Nutzer so gar nicht fand.

Man muss Snap bescheinigen, dass die Umsätze immerhin langsam steigen und somit auch die Verluste mittlerweile geringer ausfallen. Aktuell stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 298 Millionen US-Dollar (261,04 Mio. Euro). Der Verlust nahm dadurch von 443 Millionen auf 325 Millionen US-Dollar ab.

Das präsentiert sich also besser als im letzten Jahr. Dort standen nämlich 700 Millionen Euro Umsatz unglaubliche drei Milliarden Euro gegenüber, die man im selben Zeitraum als Verlust verbuchen musste. Wirklich rentabel wird Snapchat aber auch dieses Jahr nicht und dank User-Schwund dürfte es auch schwieriger werden, Werbekunden von seinem Konzept zu begeistern.

Der riesige Elefant im Raum trägt die Farbe Blau und heißt Facebook, denn natürlich macht der Zuckerberg-Konzern Snapchat das Leben äußerst schwer. Mehr oder weniger schamlos hat man bei Snapchat abgekupfert und ist damit mittlerweile weitaus erfolgreicher als das Original. Das bedeutet also, dass es davonlaufende Nutzer gibt, einen einbrechenden Aktienkurs, ein viel kritisiertes Design, zu wenig neue Ideen und einen übermächtigen Konkurrenten.

Kein Wunder also, dass da gleich vielfach ein Abgesang auf die einstig so hippe junge Plattform angestimmt wird. Kaputt ist Snapchat natürlich noch lange nicht, aber wir dürfen uns wohl die Frage stellen, wie lange Snap das noch durchhält und was passiert, wenn dem Unternehmen die Luft ausgeht Macht man den Laden irgendwann dicht, oder verkauft man doch noch die komplette Bude, solang man dafür noch Kohle in Milliardenhöhe einstreichen kann? Was glaubt ihr?

