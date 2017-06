Snap Map: Neue Snapchat Funktion eine Bedrohung für die Privatsphäre?

Snapchat wird um ein neues Feature erweitert. Im Laufe der Woche hat das Unternehmen die Funktion Snap Map vorgestellt und wie man durch den Namen vielleicht vermuten könnte, handelt es sich dabei um ein Karten Feature. Genauer gesagt, sollen Nutzer damit ihren Standort teilen. Wie das Teaser Video von Snap Map zeigt, fokussiert sich diese Funktion vor allen Dingen auf gepostete Snaps in der eigenen Story. Diese ist öffentlich und Snap Map könnte nützlich sein, um Videos eines bestimmten Events zu finden und anzusehen.

So spaßig das Video auch aufbereitet wurde, ich kann dem Feature nichts positives abgewinnen. Denn, was hier nicht gezeigt wird und worauf man auch in der App nicht hingewiesen wird, ist, dass Snap Map jedes Mal den eigenen Standort updatet, wenn Snapchat geöffnet wird. Das Ganze passiert also nicht nur, wenn man Snaps hoch lädt und sie mit einem Ortsstempel versieht.

Wer seine Anwendung nun also updatet, wird durch ein Walktrough von drei Screens der neusten Funktion geführt. Zwar taucht darin eine Einstellungsoption auf, die es einem ermöglicht, in den Ghost Modus zu wechseln und seinen Standort nicht mit seinen Freunden zu teilen. Ich finde jedoch, dass nirgends explizit gesagt wird, dass sich Snap Map nicht nur auf die hochgeladenen Snaps bezieht, so nach dem Motto: „Hey, ich war hier!“. Sondern eben auch den Standort aktualisiert, jedes Mal, wenn man die App öffnet. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird der Standort nach einer gewissen Zeit gelöscht, ähnlich wie die hochgeladenen Snaps.

Wie wir wissen, spricht Snapchat vor allem eine jüngere Zielgruppe an und genau daraus ergeben sich gefährliche Szenarien. Vielleicht sind sich viele von ihnen nicht bewusst, dass sie ihren Standort teilen oder kennen auch nicht die Gefahren, die es mit sich bringen kann. Was da alles passieren könnte, muss ich hier wohl nicht weiter ausführen. Fest steht, dass sich diese Funktion hervorragend als Stalker-Werkzeug einsetzen lässt. Das trifft für jede Altersgruppe zu.

Halten wir also fest, dass die Informationen für den Nutzer bei der neuen Funktion zu kurz kommen und nicht detailliert genug ausgeführt sind. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wieso das Unternehmen Snap Map überhaupt in die App bringt. Vielleicht hat das was mit dem immer größer werdenden Schatten der Konkurrenz zu tun. Instagram Stories hat nämlich deutlich mehr Nutzer als Snapchat Stories. Wahrscheinlich will man sich mit solch neuen Funktionen gegenüber Instagram abgrenzen bzw. hervorstechen.

via: theverge