Freunde, wir müssen nochmal ganz dringend über die Fotografiererei reden! Ich war ja jüngst erst darüber erstaunt, dass die im Urlaub geschossenen Fotos anscheinend deutlich wichtiger zu sein scheinen als der Urlaub selbst. Aber vermutlich wird kein Tag mehr vergehen, an dem man — als Herr im gesetzteren Alter, der nicht mehr jeden Trend versteht — sich wieder aufs Neue verwundert die Augen reibt, was es alles gibt.

Jetzt ist es auch direkt wieder so weit und ich staune aufs Neue: Schon mal was von Snapchat-Dysmorphie oder Instagram-Dysmorphie gehört? Macht nichts, wenn nicht, denn es handelt sich hier noch um eine recht neue diagnostizierte Krankheit. Bei der „body dysmorphic disorder“ handelt es sich um eine psychische Krankheit, bei der sich der Betroffene einen körperlichen Makel einbildet, der also entweder überhaupt gar nicht oder nur minimal vorhanden ist. Das Gefühl, dass mit dem eigenen Körper bzw. Aussehen etwas nicht stimmt, ist dabei so ausgeprägt, dass man wenigstens eine Stunde am Tag intensiv daran denkt und auch versucht, eine betroffene Partie zu kaschieren oder zu verstecken.

Vielleicht könnt ihr jetzt schon erahnen, was dann ein dysmorphologisches Syndrom sein könnte, wenn es um Instagram oder Snapchat geht. Auch hier handelt es sich also um eine Störung der eigenen Körperwahrnehmung, aber in zugespitzter Form. Betroffene — sehr oft junge Mädchen — nutzen die einschlägigen Filter in den Apps wie Instagram oder Snapchat, alternativ auch Anwendungen wie FaceTune oder die vorinstallierten Beauty-Filter der Smartphone-Hersteller, um sich selbst auf Fotos aufzuhübschen.

Wie das aussieht, wisst ihr ja alle selbst. Also ich rede jetzt hier nicht über süße Hunde-Öhrchen und Schweine-Nasen, sondern die Beauty-Filter, die eure Haut glatter, euren Teint gesünder, eure Augen größer aussehen lassen usw. Wer nun unter dieser gestörten Wahrnehmung des eigenen Körpers leidet, entwickelt einen regelrechten Drang oder Zwang, sich dem gefilterten Ich anzunähern, oder auf gut Deutsch: Man möchte so aussehen, wie man auf dem Foto mit Beauty-Modus aussieht. Das geht so weit, dass man sich aus diesem Grund sogar unters Messer eines Schönheitschirurgen legen würde.

Eine Studie bringt erstaunliche Erkenntnisse zutage und demnach ist in OP-Berichten zu lesen, dass 55 Prozent der Patienten bei Schönheitsoperationen angeben, dass sie auf Selfies besser aussehen möchten. Dieser Wert stammt von 2017, nur zwei Jahre früher lag der Prozentwert noch bei 42 Prozent der Patienten bzw. Patientinnen.

Auffällig wäre zudem, dass immer mehr der behandelten Menschen ihre OP-Fortschritte auch auf den Social-Media-Kanälen dokumentieren. Ebenfalls bemerkenswert: Frauen, die früher zu einem plastischen Chirurgen gingen, hatten sehr oft Fotos von Stars dabei, denen man sich optisch annähern wollte. Man hätte gern die gleiche Nase wie Schauspielerin A oder die gleichen vollen Lippen wie Sängerin B — heute sieht es so aus, dass immer mehr Menschen die eigenen Fotos vorzeigen, selbstverständlich die Fotos, auf denen die Schönheits-Filter ihre eigentlichen Gesichter aufgehübscht haben.

Sehr beliebte Operationen werden dabei am Augenlid vorgenommen, es gibt sehr viele Nasen-OPs und auch Haartransplantationen. Einer der häufigsten Makel sei der Studie zufolge ein kleiner Hügel auf der Nase, der entfernt werden soll und generell streben die OP-Willigen nach möglichst symmetrischen Gesichtern.

Völlig logisch, dass der Schönheitschirurg der falsche Arzt ist, den man bei so einer Dysmorphie aufsuchen sollte. Stattdessen wird eine Psychotherapie angeraten, wo man dem Problem beispielsweise mit verhaltsenstherapeutischen Maßnahmen beizukommen versuchen könnte. Die Dermatologin Neelam Vashi von der Boston University School of Medicine sagt über das Phänomen:

Gefilterte Selfies können dazu führen, dass Menschen den Bezug zur Realität verlieren und Erwartungen wecken, dass wir immer perfekt aufgebrezelt aussehen müssen. Vor allem für Teenager kann das sehr schädlich sein. Neelam Vashi

Ganz ehrlich: Der Selfie-Wahn ist die eine Sache. Muss man nicht unbedingt begreifen, wieso das eigene Foto für viele Menschen so spannend ist, aber das soll halt jeder für sich entscheiden. Aber eine Verhaltensstörung, die einen makellosen Menschen dazu bringt, sich operieren zu lassen und das aus dem Grund, damit man auf Selfies toller aussieht — das halte ich in der Tat für eine sehr gefährliche Entwicklung. Solltet ihr einen solchen Menschen in eurem Bekanntenkreis haben, wäre dieser Person also am ehesten damit geholfen, wenn ihr sie nicht etwa bestärkt in ihren Operations-Plänen, sondern ihr vorsichtig nahelegt, an dieser psychischen Erkrankung zu arbeiten und zwar mit professioneller Unterstützung.

Die Unternehmen, die diese Filter anbieten, kann man dafür vermutlich noch am wenigsten anzählen — schlimmer ist da wohl eher noch der durch die Werbung suggerierte Eindruck, wie ein schöner Mensch auszusehen hat und meiner Meinung nach sollte man dort ansetzen.

