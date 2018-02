Es gibt ein Wort, das stets über dem Nutzer kreist, wie die Geier in der Wüste über einem potenziellen Opfer: Das Wort heißt „Redesign“ und die User zucken dabei zusammen, egal ob es sich um Twitter, Facebook, Instagram oder sonst eine App mit breiter User-Basis handelt. Jüngstes Paradebeispiel dafür ist jetzt Snapchat, denn Snap Inc. sieht sich jetzt einem massiven Shitstorm ausgeliefert, nachdem man es gewagt hat, am Design der beliebten Anwendung zu schrauben.

Snapchat liegt derzeit bei über 187 Millionen Nutzern (Zahlen für das 4. Quartal 2017), die im Schnitt diese App auf einer täglichen Basis nutzen. 60 Millionen davon kommen aus Europa, fünf Millionen schließlich sind es hier in Deutschland. Viele dieser — vor allem jungen — Nutzer fühlen sich hier so wohl, weil sie Facebook für zu altbacken halten und/oder, weil sie dort auf zu viele ihrer Lehrer, Eltern und andere ungewünschte Personen treffen.

Snapchat ist also so eine kleine Höhle, in die sich die Kids zurückziehen können und unter sich kommunizieren. Da hilft es auch, dass die Anwendung eben nicht so intuitiv aufgebaut ist, wie man es von anderen Messenger- oder Social-Media-Tools kennt und sich für die weniger hippen Alten wie mich das alles nicht so auf Anhieb erschließt.

Aber genau da setzt jetzt das Update an, bzw. genau hier trifft das „neue“ Snapchat vor allem die jüngeren Nutzer ins Herz: Influencer erhalten eine eigene Übersicht, Stories werden im News Feed unter private Snaps gemischt und nicht mehr chronologisch angezeigt. Die jungen Nutzer erleben vielleicht zum ersten mal das, was wir älteren längst gewohnt sind: Das Update verwirrt und verärgert sie, viele sind entsetzt. Das kann man auch daran ablesen, dass ein (Fake-)Tweet, in dem eine mögliche Rückkehr zum alten Design in Aussicht gestellt wird, mittlerweile fast 1,4 Millionen Retweets vorweisen kann und damit in die Retweet-Top-Ten eingezogen ist.

Was macht man in diesen Zeiten, wenn irgendwas so gar nicht läuft, wie man sich das wünscht? Genau – eine Petition muss her. Die gibt es auch in diesem Fall: Bei change.org könnt ihr eure Stimme hinterlassen und fordern, dass Snap Inc. sein Update wieder rückgängig macht und zur alten Version zurückkehrt.

With the release of the new Snapchat update, many users have found that it has not made the app easier to use, but has in fact made many features more difficult. There is a general level of annoyance among users and many have decided to use a VPN app to go back to the old Snapchat, as that’s how annoying this new update has become. Many ‘new features’ are useless or defeats the original purposes Snapchat has had for the past years. This petition aims to help convince Snap Inc. to change the app back to the basics, before this new 2018 update.