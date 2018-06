Snapdragon 850: Die „Always Connected“-PCs gehen in die zweite Runde

„Always on, always connected“ — ein Claim, der sich bei den Käufern vermutlich bislang noch nicht so richtig eingebrannt hat. Bei der CES und beim MWC konnte man bereits erste Modelle dieser „Always Connected-PC“ getauften Produktklasse sehen. Windows 10-Rechner, die dank SIM-Karte bzw. E-SIM ebenso wie Smartphones ständig online sein können.

Im Grunde keine wirkliche Neuheit, einem PC einem SIM-Karten-Slot zu verpassen, jetzt möchte man aber für die digitalen Nomaden unter uns auch die Hardware liefern, die uns all das bietet, was wir uns wünschen: moderne Formfaktoren, always connected, sparsamer Snapdragon-Prozessor und dazu aber eben auch ein vollwertiges Windows 10.

Die erste Generation wurde mit einem Snapdragon 835 ausgestattet, bei der Computex 2018 in Taiwan präsentierte Qualcomm nun dessen Nachfolger: Den Snapdragon 850! Im Grunde handelt es sich dabei um einen aufgemotzten Snapdragon 845, das derzeitige Spitzenmodell für Smartphones.

Die Snapdragon 850 Compute Platform ist exklusiv den „Windows 10 on ARM“-Rechnern vorbehalten, erste Hardware soll in einigen Monaten zu haben sein. Neben einem Leistungsschub gegenüber dem Snapdragon 835 verspricht Qualcomm unter anderem längere Akkulaufzeiten.

Wie schon beim Snapdragon 845 haben wir es hier mit acht Kryo 385-CPU-Kernen zu tun, die in der Spitze allerdings ein wenig höher takten: Die vier Silber-Kerne takten mit bis zu 1,8 GHz, die Gold-Kerne jetzt sogar bis 2,95 GHz (anstelle von maximal 2,6 Gigahertz beim Snapdragon 835. Das Resultat dieses verbesserten SoCs laut Qualcomm: 30 Prozent mehr Leistung und 20 Prozent längere Akkulaufzeit. Dabei profitieren die Always-Connected-PCs von den besseren thermischen Bedingungen gegenüber Smartphones.

Dank des integrierten Snapdragon X20 LTE-Modems können zudem nun höhere Übertragungsraten von bis zu 1,2 Gigabit/s erreicht werden, nachdem beim Vorgänger maximal 1,0 Gigabit/s möglich waren. Mit an Bord für die Grafik ist zudem die Adreno 630 GPU. Nicht zuletzt profitieren die Geräte mit Snapdragon 850 gegenüber dem Vorgänger von den deutlich verbesserten AI-Qualitäten.

Für die Fertigung der Halbleiter ist Partner Samsung mit an Bord, was den Vorteil hat, dass die Chips bereits im 10LPP-Verfahren gefertigt werden können. Nachdem die erste Generation der Always-Connected-PCs noch ein wenig stiefmütterlich behandelt wurde, wird nun auch Samsung mit einsteigen und ein eigenes Device auf den Markt bringen.

Erste Notebooks bzw. Convertibles mit Snapdragon 850 dürfen wir noch in diesem Jahr erwarten. Erwartet, dass die Teile pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen und neben Samsung dürften dann auch Devices von Lenovo, Dell, Hewlett-Packard und ASUS mit von der Partie sein.

Persönlich bin ich von der Leistungsfähigkeit dieser „Always Connected“-Kisten noch nicht restlos überzeugt, aber vielleicht werden wir ja eines Besseren belehrt, sobald die ersten Gerätschaften angetestet werden können.

Quellen: Qualcomm, WinFuture.de