Vom Whistleblower zum App-Entwickler: Edward Snowden hat eine Android-App vorgestellt, die auf den Namen „Haven“ hört. Was mit Hafen oder Zufluchtsort übersetzt werden kann, soll auch genau das sein. Die App macht aus jedem x-beliebigen Android-Handy ein unauffälliges Sicherheitssystem, das einem die Möglichkeit gibt, persönliche Besitztümer und die eigene Privatsphäre zu schützen.

Haven ist ein Open-Source-Projekt und wird von The Guardian Project und der Freedom of The Press Foundation unterstützt. Hintergrund der Idee ist, dass die App investigative Journalisten, Menschenrechtsverteidigern und Menschen in Gefahr hilft. Man möchte mit Haven eine „neue Art von Herdenimmunität schaffen“.

Snowden stellt sich die Anwendung der App folgendermaßen vor: Haven wird auf einem billigen zusätzlichen Android Smartphone installiert, welches man dann an einem zu überwachenden Ort zurücklegt. Die App nutzt alle Sensoren des Gerätes: Bewegungs-, Sound-, Vibrations- und Lichtdetektoren, die ungebetene Gäste sofort erkennen.

Die Informationen schickt die App per SMS oder mit dem als sicher geltenden Messenger Signal. Haven kommuniziert nur mit dem Smartphone desjenigen, der die App auch eingerichtet hat. Man kann sich die Daten allerdings auch über TOR schicken lassen, denn dann lassen sich die Nachrichten nicht zurück verfolgen.

Obwohl Haven als Schutz vor Überwachung, Schutz des Eigentums oder für den Schutz von Personen gedacht ist, lässt sich die App auch leicht zu anderen Zwecken nutzen. Stalker und Hobbydetektive könnten Haven für ihre Zwecke missbrauchen. In Deutschland dürfte Snowdens Anwendung außerdem illegal sein, da man hier als Privatperson nicht so einfach öffentliche Räume überwachen darf – zumindest nicht, ohne gesetzliche Grundlage.

Ähnlich dürfte es sich auch auf privatem Grund und Boden verhalten. Klar darf man hier tun und lassen was man will, jedoch könnte sich dann die Bundesnetzagentur einschalten. Sie hat schon des Öfteren getarnte Spionagekameras oder lauschendes Kinderspielzeug vom Markt genommen. Da dürfte mit einem Handy mit Spionage-App wohl ähnlich umgegangen werden.

via: guardianproject