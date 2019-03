So nicht, Apple: Tim Cook mischt sich zu sehr in TV-Serien ein

Nicht mehr lange und Apple wird uns offiziell vorstellen, wie der Netflix-Konkurrent aus Cupertino aussehen wird. Schon lange wird hinter den Kulissen eifrig an der Plattform und den entsprechenden Inhalten gebastelt. Große Namen wie Steven Spielberg oder Darstellerinnen wie Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sollen sicherstellen, dass diese Inhalte auch qualitativ hochwertig geraten.

Schon früh war zu vernehmen, dass das Angebot von Apples Streaming-Plattform besonders familienfreundlich werden soll. Was bedeutet das in der Praxis? Dass ihr weder übermäßige Gewaltdarstellungen, Sex-Szenen oder Drogen-Szenen zu sehen bekommt, außerdem sollen die Serien weder aus religiösem noch aus politischem Blickwinkel betrachtet anecken. Wenn ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lasse, welche Serien ich selbst gerne sehe, würde davon vermutlich fast nichts eine Chance bei Apple erhalten.

Aber sei es drum: Wenn die Serien-Macher Bescheid wissen und dementsprechend produzieren, sollte es für keine Seite wirklich Probleme geben. Leider ist dem aber nicht so, wie die New York Post jetzt berichtet. Dort ist nämlich jetzt zu lesen, dass sich die Apple-Manager, vorneweg Apple-Chef Tim Cook höchstpersönlich, in die Produktionen einmischen.

Don’t be so mean! Tim Cook, Apple-CEO

Cook äußerte laut den Aussagen der NYP, dass die Autoren nicht so fies sein sollen. Es bleibt aber eben nicht nur bei Kritik an den Serien. Vielmehr greifen die Apple-Bosse auch aktiv ein, wenn eine Show eben nicht familienfreundlich genug ist. Doku-Formate wie die geplante Serie über Dr. Dre soll man deswegen schon aus dem Programm gekippt haben, bei anderen Serien wurden Autoren ersetzt und andere Stories verlangt.

Generell bin ich ein Fan von Apples Strategie, sich von Hardware mehr auf Services zu verlagern. Hier allerdings geht das Unternehmen mindestens einen Schritt zu weit, wenn sich nämlich aktiv in die Inhalte eingemischt wird. Schließlich sollen es die Showrunner richten und ihre Stories so erzählen, wie sie gedacht sind. Wenn sich Manager aus unternehmerischer Sicht auf diese Serien stürzen und dann die Geschichten in bestimmte Richtungen lenken, wird es problematisch.

Apple versucht sich seit jeher als sehr sauberes, familienfreundliches Unternehmen zu präsentieren, wie man ja aus dem App Store auch bereits weiß. Aber ich sehe dennoch nicht das Problem an einer Serie, die explizite Inhalte bietet und dafür dann beispielsweise lediglich per Pin-Code freigeschaltet werden kann. Wie ihr sicher wisst, gibt es bei Netflix explizit die Möglichkeit, Kinder-Profile aufzurufen, auf denen automatisch alle nicht angemessenen Serien und Filme ausgeblendet werden. Auf diese Weise könnte auch Apple problemlos “sauber” bleiben und hätte für die Erwachsenen dennoch die Möglichkeit, härtere Formate anbieten zu können.

Wie in der New York Post zu lesen ist, führen diese Einmischungen seitens Apple zu zahlreichen Verzögerungen bei den geplanten Formaten, weshalb es überhaupt erst so weit kam, dass der Dienst erst in diesem Frühling angekündigt werden soll. Das ist definitiv ein unschöner Ansatz und die Verzögerung ist dabei noch das kleinste Problem, wenn ihr mich fragt.

Es ist nur meine Meinung und die interessiert natürlich in Cupertino keine Sau, aber ich fürchte, dass sich Apple verrennt, wenn man glaubt, dass man gegen die Spitzen-Serien von Netflix und vor allem auch Warner und Disney mit ausschließlich familienfreundlichen Produktionen behaupten kann. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass Apple dennoch mit seinem Service begeistern kann oder müssen die Kalifornier ihre Richtlinien nochmal überdenken?

via Futurezone