So sieht das Xiaomi Mi Mix nach einem „Droptest“ aus

Da hat man gerade sein neues Xiaomi Mi Mix bekommen, ist stolz wie Oska und dann DAS… ein unfreiwilliger Droptest! Ich weiss nicht wie es euch geht, aber mich stoert schon der kleinste Kratzer auf einem Display, ja selbst ein einziger Pixelfehler auf einem 1080p-Screen faellt mir direkt auf und ich bekomme da so einen ganz besonderen Tick: ich muss diese Stelle immer wieder anstarren.

Jetzt hat ein User ein China sein Mi Mix Sample ein wenig gepimped und zeigt damit natuerlich auch die Schwaechen dieses Designs auf. Ja, der Unibody besteht aus Keramik, einem Material was haerter und verwindungssteifer als Stahl ist, aber selbst das haerteste Corning Gorilla Glass haelt keinen Sturz auf eine Displaykante aus. Mir blutet das Herz!

Das ist mehr oder weniger ein Totalschaden fuer den Support, denn der Screen duerfte alles andere als billig sein, muss komplett ausgetauscht werden und mich wuerde es nicht wundern, wenn auch die „Innereien“ nicht ganz unfallfrei aus dieser Nummer rauskommen.

Wie kann ich mich davor schuetzen?

Wir haben in unserem Team einen aehnlichen Pflegefall und der Spruch „oh it got Nicole marks on it“ ist inzwischen zum Running Gag geworden. Nicole schafft es auch das vermeintliche widerstandsfaehigste Handy oder Tablet an sein Limit zu bringen und darueber hinaus. Sie schafft sie alle und ich frage mich immer, warum mir dies nicht passiert?

Ganz einfach… wenn ich einen neuen Daily Driver anschaffe, dann geht es damit erstmal direkt zum Computer Markt oder einen der unzaehlichen Handy-Shops hier. Schnell eine Folie ausgesucht und von einer Expertin aufkleben lassen. Wie das genau abgeht, dass ich habe schon vor 3 Jahren in der Reihe „Tales from Taipei“ beschrieben. In 10 Minuten ist die Geschichte durch und kostet je nach Folie zwischen 10 und 20 Euro.

Naechster Schritt: ein passendes Case. Ich nutze immer Wallet Sleeves, damit ich all meine Karten untergebracht bekomme. Ich schleppe da einfach zu viel mit mir herum und mein Smartphone ist letztlich auch ein Ersatz fuer mein Portemonnaie. „Geldaufbewahrungsbehaelter“ nutze ich schon seit Jahren nicht mehr. Wofuer euch. Cash in die Hosentasche, Kreditkarte ins Handy-Sleeve und uebers Phone kann ich ja zur Not auch noch online einkaufen oder Geld verschicken. Passt und sieht >in etwa so aus<.

Also, packt euch vernuenftige Schutzfolien auf eure teure Hardware, mindestens einen Bumper und wenn das nicht reicht, nehmt direkt ne vernuenftige Huelle. Schliesslich habt ihr viel Geld fuer die Dinger bezahlt und da wuerde ich dann einfach zusehen, dass so ein Handy auch nach einem Jahr ausschaut, als waere das Unboxing Video gerade abgedreht worden.

Quelle Xiaomi Today