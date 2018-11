Alex Rosenblat, ein Forscher am Data & Society Research Institute, ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Laut ihm, gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie die beiden größten US-Ride-Sharing-Unternehmen arbeiten. Die Wissenschaftlerin fuhr in den letzten Jahren mehr als 8.000 Kilometer mit den Diensten, um diese Unterschiede zu dokumentieren. Ihre Ergebnisse hat sie in ihrem neuen Buch “How Algorithms are Rewriting the Rules of Work” niedergeschrieben.

Sowohl Uber als auch Lyft betrachten ihre Fahrer als unabhängige Auftragnehmer und nicht als Angestellte. Und auf beiden Unternehmen lastet der Druck dies zu ändern, damit die Fahrer zum Beispiel Mindestlöhne und verschiedene Dienstleistungen erhalten können. Zwar gleicht sich dieser Umstand bei beiden Firmen, doch es gibt auch grundlegende Unterschiede, in der Art und Weise, wie Uber und Lyft ihre Fahrer behandeln. So steht es zumindest in Rosenblats Buch.

So wurde Uber beispielsweise im Jahr 2010 gegründet, doch erst 2017 erlaubte das Unternehmen Trinkgeld zu geben. Lyft hat dies von Anfang an angeboten und man setzt sich generell stärker für die Fahrer ein, damit diese verschiedene Dienstleistungen, eine Krankenversicherung und den Mindestlohn bekommen. Lyft hat auch Finanzierungspläne für sogenannte “Lyft Hubs” geäußert, in denen eine Fahrzeugwartung und saubere Badezimmer für Fahrer angeboten werden sollen.

Andere Unterschiede zwischen beiden Unternehmen beziehen sich eher auf das öffentliche Auftreten. Fahrer beschreiben Uber-Fahrgäste oft als hochklassiger – vielleicht auch deshalb, da Uber sich selbst als High-End-Service mit schwarzen Autos vermarktet. Lyft ist da eher der pinke Kumpel von nebenan.

Die öffentliche Meinung über Uber wird auch von einigen Skandalen beeinflusst, die das Unternehmen betreffen. Vor nicht allzu langer Zeit ist beispielsweise ein Mensch bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Uber-Fahrzeug ums Leben gekommen. Insgesamt haben Lyft und Uber sehr ähnliche Geschäftspraktiken, schreibt Rosenblat in ihrem Buch. Jedoch steht Lyft viel weniger in Kritik als sein Konkurrent.

Unabhängig davon, ist Uber umsatzstärker als Lyft. Das macht sich vor allen Dingen in den Anzahl der Fahrten bemerkbar: Anfang diesen Jahres hat das pinke Unternehmen die Grenze von einer Milliarden Fahrten überschritten, während Uber schon über 10 Milliarden Fahrten getätigt hat.

via: thedrive