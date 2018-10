In Britannien wird gerade auf Regierungsebene über die Nutzung von Social Media diskutiert. Dieser Stupser kommt vom britischen Gesundheitsminister Matt Hancock, der mittlerweile “sehr besorgt” ist, da er immer mehr Belege für die schädlichen Auswirkungen von Social Media auf die Gesundheit junger Menschen findet. So soll die britische Regierung jetzt offizielle Richtlinien für die Nutzung von sozialen Netzwerken erstellen.

Man will eine offizielle Anleitung verfassen, in der Vorgaben ausgearbeitet werden sollen, die den Richtlinien für den Alkoholgenuss ähneln. Hancock sieht die Gefahren vor allen Dingen in der Art und Weise wie Social Media funktioniert. Beispielsweise belegen Studien, dass sie das Selbstwertgefühl von Jugendlichen senken. Es sind idealisierte Welten, die wir auf Instagram und Co. sehen und unser Gehirn kann Ablenkungen und Unwichtiges schlechter ausfiltern, bzw. merkt sich Dinge schlechter. Übrigens macht Social Media ähnlich süchtig, wie Zigaretten oder Alkohol.

“Ich bin als Vater sehr besorgt über die wachsenden Gefahren von Social Media auf die psychische Gesundheit von Kindern. Die uneingeschränkte Nutzung von jüngeren Kinder kann ihrer psychischen Gesundheit sehr schaden. Also habe ich den britischen Chief Medical Officer gebeten, eine formelle Anleitung für die Verwendung von Social Media durch Kinder vorzulegen.” Gesundheitsminister Matt Hancock

Wie genau diese Regelungen aussehen, bleibt abzuwarten. Fraglich ist auch, wie man die Nutzung von Kindern kontrollieren oder ein Verstoß feststellen möchte. Auch Apple hat vor einiger Zeit eine “Screen-Timer”-Funktion für seine iPhones veröffentlicht, die aber für das gesamte Smartphone angewandt werden kann. So können Eltern beispielsweise die Nutzungszeit des Handys für ihre Kinder regeln.

Natürlich gibt es auch allerlei öffentliche Kampagnen, um Menschen zu ermutigen, weniger auf Social Media Plattformen abzuhängen. Übrigens sind viele Leute der Meinung, dass der Verzicht auf Instagram und Co. einen positiven Einfluss auf ihr Leben haben würde. Und seien wir mal ehrlich: Wenn wir als Erwachsene schon negative Auswirkungen bemerken, warum wollen wir das unseren Kindern antun?

Hancock ist deshalb auch eine Altersregelung wichtig, die Facebook zwar auch an den Tag legt, jedoch nicht nachprüft. Strenggenommen dürfte man sich auf der Plattform erst mit 13 Jahren anmelden und auf WhatsApp eigentlich ab 16 Jahren. Aber wer kontrolliert das schon so genau?

via: Independent