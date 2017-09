Nähroboter soll Billig-Näherinnen in Entwicklungsländern ersetzen

Wir alle kennen das: Billige Kleidung wird noch billiger hergestellt. In Entwicklungsländern schuften sich vor allem Frauen die Hände blutig, um den bekannten Klamottenläden hierzulande ihre günstigen Angebote zu ermöglichen. Meist passiert das unter den schlimmsten Bedingungen und von Rechten hat da auch noch niemand was gehört. Ein neuer Roboter des Unternehmens SoftWear Automation will diesen Zustand nun verändern.

Wir haben hier auf Mobile Geeks bereits mehrfach darüber berichtet, dass unterschiedliche Unternehmen, vor allem in China, immer mehr Robotern statt Menschen Arbeitsplätze verschaffen. In der Kleidungsindustrie gab es dabei lange Zeit keine Neuerungen. Das Weben des Stoffs ist nicht das Problem. Allerdings ist die Weiterverarbeitung zu Klamotten für Roboter ein Problem, da sie einfach viel zu unflexibel und grobmotorisch sind.

SoftWear Automation hat sich diesem Problem angenommen und präsentierte bereits vor zwei Jahren einen ersten Nähroboter. Damals konnte er allerdings nur einfach herzustellende Produkte, wie Badvorleger, anfertigen. Nun ist das Unternehmen allerdings weiter gekommen und so kann der Roboter jetzt auch komplexere Stoffteile aneinander fügen und falten. So können jetzt auch Jeans und T-Shirts hergestellt werden. Alle Kleidungsstücke, die komplexer als die gerade genannten sind, hat der Roboter allerdings noch nicht in seinem Skill-Repertoire.

Im aktuellen Entwicklungsstand ist der Roboter in der Lage die Nähereien am Fließband, die ich kritisiert hatte, zu übertreffen. Hochgerechnet bedeutet das, wenn zehn Arbeiter in acht Stunden durchschnittlich 670 T-Shirts herstellen, so bringt es der Roboter auf ungefähr 1.140 Stück. Er kann also ungefähr 17 menschliche Arbeiter ersetzen.

Dieses Beispiel zeigt mal wieder, dass viele Arbeitsplätze automatisierbar sind. Auch hier in Deutschland sind es circa die Hälfte aller Jobs, die sich durch Maschinen ersetzen lassen. Das ist eine ganz schöne Menge. Wenn dies wirklich eintrifft, zieht das einen langen Rattenschwanz nach sich, angefangen bei der Sozialversicherung.

