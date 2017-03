Soll er leben oder sterben? – Bei Netflix hast du zukünftig die Wahl

Egal ob es jetzt bei „Game of Thrones„, „Orange is the new Black“ oder auch bei „Stranger Things„, so gut wie in jeder Serie stirbt früher oder später ein Charakter. Gut, bei GoT ist das besonders tragisch, da sich die Handlung geradezu in ein Massensterben verwandelt. Es passieren immer wieder unvorhergesehene Wandlungen und der Verlauf der Geschichte wird meist immer dramatischer. Da müssen eben manche Charaktere dran glauben, und zwar nicht nur im eigentlichen Sinne, sondern auch, weil ihnen zum Beispiel etwas schlimmes wiederfährt. Aber den Lieblingscharakter so richtig leiden zu sehen, will eigentlich keiner, oder?

Netflix versteht unsere Sehnsucht nach lebenden Lieblingscharakteren, die vielleicht nicht so hart rangenommen werden, wie Sansa von Ramsay Bolton. Der Streaming-Gigant arbeitet zurzeit nämlich an interaktiven Filmen und Serien, in denen der Zuschauer in die Rolle des Regisseurs schlüpft und selbst bestimmen kann, wie die Geschichte weiter gehen soll.

Dazu werden die Schauspieler der Serien immer wieder verschiedene Szenen abdrehen müssen, damit dem Nutzer ein paar Wahlmöglichkeiten offen stehen. Die Entscheidung wird sich darauf auswirken, wie sich die zukünftige Handlung entwickelt. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an die Taschenbücher für Kids, bei denen man auch verschiedene Entscheidungen treffen muss und so die Geschichte beeinflusst.

Wie genau der Zuschauer seine Entscheidung übermittelt, wurde noch nicht gesagt. Denkbar wäre eine App zum Wählen oder bestimmte Tasten auf der Fernbedienung eines Smart-TVs. Ich verstehe, wenn nicht alle von diesem Feature begeistert sein werden, denn oft wird man von einem Handlungsstrang so unverhofft überrascht und gerade das ist ja auch wichtiger Bestandteil einer guten Serie.

Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass es Spaß macht, die verschiedenen Handlungsstränge anzuschauen oder die Serie in unterschiedlichen Varianten öfters zu erleben. Gerade Videospiele werden deswegen oft mehrmals durchgespielt, um zu sehen, wie die Unterschiede ausfallen.

Laut der Daily Mail sollen erste Tests zu der Entscheidungsfunktion bereits 2017 von Netflix durchgeführt werden. Dabei wird am Anfang jedoch eine Kinderserie als Versuchskaninchen herhalten müssen und sollte das Format erfolgreich sein, wird es auch auf Serien für Erwachsene adaptiert. Ob es dann neue Serien geben wird, die dann von Anfang mit dem Feature geboren oder auch bereits bestehende Serien damit versehen werden, ist noch unklar. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird.

via: dailymail