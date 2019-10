Sollten wir Gäste über die Anwesenheit eines Smart Speakers informieren?

In einem kürzlich erfolgten Interview mit der BBC war Rick Osterloh, der Senior Vice President of Devices and Services von Google, zu Gast. Er meinte, dass Gastgeber ihre Gäste immer darüber informieren sollten, dass sich Sprachassistenten in der Wohnung oder dem Haus befinden.

Die Aussage macht nur Sinn, wenn man sich das große Ganze anschaut. Im Juli entdeckte ein belgisches Unternehmen, dass Mitarbeiter von Drittanbietern eingesetzt wurden, um Aufzeichnungen des Google Assistants zu überprüfen. Die Aufnahmen bestanden teilweise aus privaten, persönlichen Daten, die ohne Wissen des Benutzers erfasst wurden.

Letzten Monat dann die Meldung: Ein Hacker terrorisierte eine Familie über ihr smartes Nest Thermostat. Google versicherte den Hausbesitzern, dass der Angriff nicht das Ergebnis einer Sicherheitslücke war. Sie hatten jedoch auch keine andere Erklärung parat.

Und da sind wir auch schon beim eigentlichen Problem. Smart Home Geräte haben einen ungefilterten Blick auf das eigene Heim, aber richtige Datenschutzpraktiken scheinen seit einiger Zeit eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die Kameras von Nest verfügen immerhin über eine LED, die immer leuchtet, wenn sich die Kamera im Aufnahmemodus befindet. Doch, bei einem intelligenten Sprachassistenten fehlt solch eine visuelle Anzeige, wann er Gespräche unaufgefordert aufzeichnet und wann nicht. Es ist eine Blackbox.

Da scheint es doch eine seltsame Ansage von Osterloh zu sein, seine Gäste doch bitte über eine mögliche Aufzeichnung zu informieren. Ja, es gehört sich, diese Info rauszugeben. Genauso wie es sich gehört, nachzufragen, ob man ein bestimmtes Foto einer Person veröffentlichen darf – sind schließlich auch persönliche Daten.

Aber auch Google trägt eine gewisse Verantwortung dafür. Es wäre ein leichtes, einfach eine visuelle Anzeige, wie eine LED zu verbauen, die immer beim Zuhören aufleuchtet. Übrigens nicht nur dann, wenn man den Sprachassistenten offensichtlich anspricht. Dass ein Google Home auch ohne Kommando zuhört und aufzeichnet, dürfte ja mittlerweile klar sein. Mit einer solchen Anzeige wäre das Verhalten eines Google Homes zum Beispiel keine Blackbox mehr, sondern kann von jedem verstanden werden. Es ist die Aufgabe eines Unternehmens, diese Info mit seinen Nutzern zu kommunizieren.

via: digitaltrends