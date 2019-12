Sony: Bringen die Japaner die Compact-Smartphones zurück?

Manchmal muss man erst schimpfen, damit was passiert. Sony dient hierfür heute mal als Beispiel, denn vor wenigen Monaten forderte ich, dass die Japaner doch bitte endlich wieder mal ein Smartphone in kleinerem Format auf den Markt bringen sollen. Der Anlass war das zur IFA präsentierte Xperia 5 — ein nettes Smartphone, welches sich aber nur unwesentlich vom Vorgänger unterschied.

Mit der Compact-Reihe hatte man wirklich ein tolles Alleinstellungsmerkmal: Starke Smartphones im kleineren Formfaktor. Lange gab es ein solches Smartphone nun nicht mehr, das Xperia XZ2 Compact erschien früh im Jahr 2018, hat mittlerweile also auch schon fast zwei Jahre auf dem Buckel.

Aktuell gibt es noch keine offizielle Ankündigung eines neuen Xperia Compact Devices, aber immerhin ein spannendes Gerücht: Stimmt das, war derzeit aus China berichtet wird, dann würde es voraussichtlich zum Mobile World Congress von Sony neben einem neuen Flaggschiff-Phone auch wieder ein solches Compact-Modell geben.

“Compact” ist dabei relativ, denn den Gerüchten zufolge soll das Gerät eine Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll besitzen. Das wäre nochmal deutlich mehr als die 5 Zoll des Vorgängers. Das folgende Bild zeigt aber, dass es nicht bedeuten soll, dass auch unter dem Compact-Label nun ein großer Klopper erwartet werden muss.

Gizchina geht davon aus, dass das Smartphone 138 x 60 mm groß sein könnte und im 21:9-Format erscheint. Über schmalere Ränder neben dem Display könnte Sony also tatsächlich ein Compact herausbringen, welches sowohl ein relativ großzügig bemessenes Display besitzt als auch kompakt gebaut ist.

Allerdings sprechen die Gerüchte auch davon, dass ein Snapdragon 665 verbaut werden soll. Damit wäre es im Gegensatz zu bisherigen Compact-Phones kein High-End-Device mehr, sondern würde sich eher in der Mittelklasse einsortieren. Fände ich tatsächlich ein bisschen schade, wenn sich das bestätigt. Aber wenn das bedeuten würde, dass man das Handset dafür preislich attraktiver anbieten könnte, könnte Sony ja vielleicht dennoch mal wieder ein kommerziell erfolgreiches Smartphone gelingen.

All das sind wie gesagt noch Gerüchte, also betrachtet die Nummer bislang noch mit Skepsis. Sobald es Handfestes zu vermelden gibt, bringen wir euch auf dem neusten Stand — ansonsten werden wir dann ja spätestens im Februar beim MWC erfahren, was an den Gerüchten dran ist.

via Turn on