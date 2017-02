Sony Xperia XA1: Mittelklassiges Smartphone mit viel Kamera [MWC 2017]

Gleich vier neue Xperia Smartphones hat Sony beim MWC vorgestellt. Neben den Flaggschiff-Varianten XZ und XZ Premium gehören die XA1 und XA1 Ultra genannten Versionen eher in die mittelpreisige Kategorie. Dafür bringen sie hochauflösende Kameras mit.

Das Xperia XA1 ist dabei die featureärmste Variante aus Sonys Smartphone-Lineup und kommt mit einem fünf Zoll großen Display mit einer Auflösung von 720p. Das ist heutzutage selbst für ein Einsteiger-Smartphone leider sehr schwach. Zumal es schwer sein wird, die Bilder der Hauptkamera anständig zu begutachten, die mit stattlichen 23 Megapixeln auflöst und von einem Gehäuse mit recht schmalen Rahmen eingefasst wird

Dank des 1/2.3 Zoll großen Exmor RS-Sensors soll das Xperia XA1 auch bei schwachem Licht gute Bilder schießen. Wie gut die Fotos bei einer ISO von 6400 tatsächlich aussehen, zeigt sich dann im Test. Weitere Features der Kamera auf der Rückseite sind die 24mm Weitwinkel-Linse mit einer Blende von f/2.0 sowie Sonys SteadyShot-Bildstabilisierung und ein Hybrid-Autofokus.

Die Selfiecam ist für ein Smartphone der Preisklasse von rund 300 US-Dollar ebenfalls gut ausgestattet und löst mit acht Megapixeln auf. Sie macht Low-Light Fotos mit einer ISO von 3200 und bringt eine 23mm weite Linse mit gleich großer Blende wie bei der Hauptkamera mit.

Unter der Haube arbeitet Sony-typisch in der Einsteiger- und Mittelklasse ein MediaTek Prozessor, beim Xperia XA1 in der P20-Variante mit acht Kernen. Die Gerüchte aus den Vormonaten haben sich also bewahrheitet. Seine Daten schaufelt Sonys Smartphone in den drei Gigabyte großen Arbeitsspeicher, der Hauptspeicher reißt mit maximal 32 Gigabyte aber leider keinen Prozessor vom Sockel.

Das ist auch angesichts der Tatsache Schade, dass die 23 Megapixel großen Bilder doch etwas an Speicherplatz fressen werden. Der kann dank einer microSD-Karte auf bis zu 256 Gigabyte erweitert werden. Wer mehr internen Platz braucht, wird wohl zum Xperia XA1 Ultra greifen müssen.

Der Akku ist 2300 mAh groß und wird vermutlich nur einen Tag durchhalten, unterstützt aber Quick Charge. Das nennt sich bei Sony „Pump Express+ 2.0“. Beim Vorgänger war die Leistung der Anwendungen sowie der Laufzeit durchaus zufriedenstellend.

Prozessor MediaTek helio P20 Octa Core 64bit (Quad-Core 2.3GHz + Quad-Core 1.6GHz) Display 5″ HD (720p, 1280×720 / 294 ppi) Speicher bis zu 32GB microSD bis zu 256GB Arbeitsspeicher 3GB Kamera 23 MP mit Hybrid Autofocus, 24mm Weitwinkel f/2.0 Blende, 0.6 s Quick Launch, Low-Light Fotos mit ISO 6400, SteadyShot Frontkamera 8MP, 23mm Weitwinkel, f/2.0, Display-Blitz, 1/4″ Exmor R for mobile image sensor, Low-Light Fotos: mit bis zu ISO 320, Autofocus, SteadyShot Akku 2300 mAh, Qnovo Adaptive Charging, Stamina Mode, Quick Charging per Pump Express+ 2.0 SIM-Karte Nano-SIM WLAN 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) Bluetooth v.4.2, aptX / A2DP Band LTE (4G), LTE Cat6/4, GSM GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+ (3G) Anschlüsse USB-C, 3.5mm Kopfhörer Sicherheit Fingerabdruck-Scanner Abmessungen (H x B x T) 145 x 67 x 8mm Gewicht 143 Gramm

Das Xperia XA1 wird Ende April zunächst in den USA erhältlich sein und zum Launch rund 300 US-Dollar kosten. Es kommt in den Farben schwarz, weiß und gold, abhängig von der Region. Preis und Verfügbarkeit für Deutschland stehen noch nicht fest, bei Mobile Geeks erfahrt ihr es aber natürlich zuerst.