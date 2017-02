Sonys Xperia Touch macht die Wand zum Touchscreen [MWC 2017]

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Sony ein Konzept namens Xperia Projector vorgestellt. Die kleine unscheinbare Box sollte in der Lage sein, jede flache Oberfläche in ein Display zu verwandeln. Jetzt hat der Hersteller aus Japan die marktreife Version vorgestellt und sie in ein griffigeres Xperia Touch umbenannt.

Sony ist mit seinem zweiten Device zwar noch recht neu auf dem Smart Home-Markt, zeigt aber mit dem Xperia Touch Ideenreichtum. Der kleine Projektor erzeugt ein 23 Zoll großes Touchscreen an der Wand, das Zugriff auf den Kalender, Wetterinformationen, Skype oder andere Videochatdienste erlaubt.

Sonys Idee ist es außerdem, Familie und Freunde zusammenzubringen und einfache Spiele auf einer Tischoberfläche mit ihnen zu spielen oder zusammen in der Küche Rezepte aus einem projizierten Kochbuch zu kochen. Ich persönlich mag ja Technik, die einen gewissen Optimismus und Freundlichkeit mitbringt.

Laut Sony sind zudem alle Apps und Spiele im Google Play Store bedienbar und PlayStation 4 Remote Play wird ebenfalls unterstützt. Das macht vermutlich im View-Only-Modus mehr Sinn, bei dem ihr zwar nicht mehr an der Wand rumfingern könnt, im Tausch aber ein 80 Zoll großes Bild bekommt.

Die Auflösung von Xperia Touch ist dabei nicht bombastisch, sollte mit 1366 x 768 Pixel,100 Lumen Leuchtkraft und einem Kontrastverhältnis von 4000:1 aber für den Alltag reichen. Weiterhin unterstützt Xperia Touch Bluetooth 4.2, NFC, WLAN und besitzt einen HDMI-Anschluß sowie USB-C.

Darüber ladet ihr den Touch-Projektor oder lasst ihn aufgrund der arg kurzen Akkulaufzeit lieber direkt angeschlossen. Bei halber Leuchtkraft hält Xperia Touch nämlich nur rund eine Stunde durch. Dafür ist es mit etwas weniger als einem Kilo relativ leicht und mit 69 x 134 x 143 mm sehr kompakt.

Rein technisch funktioniert Xperia Touch mittels Sonys SXRD-Technologie für die Darstellung sowie einer Kombination aus Infrarotlicht und einer eingebauten Kamera mit 13 Megapixeln Auflösung. Dieses System erkennt mit 60 Bildern pro Sekunde, wo sich eure Finger befinden und soll laut Sony schnell, flüssig und druckempfindlich reagieren.

Weitere Sensoren messen Temperatur und Druck sowie die Luftfeuchtigkeit und können auch Gesichter erkennen und Inhalte entsprechend darstellen.

Xperia Touch wird es zunächst nur in den USA geben, wo der kleine Touch-Projektor im Sommer erscheint. Der Preis und die Verfügbarkeit für Deutschland sind leider noch nicht bekannt. Ich freue mich auf jeden Fall, Sonys kleine Box beziehungsweise ihre angestrahlte Wand anzufassen.