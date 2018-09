Space X lässt uns vom Mars träumen

Space X, der Raumfahrtkonzern des Visionärs Elon Musk, geizt nicht gerade mit ambitionierten Plänen und vollmundigen Ansagen – wie sein Gründer. Nach wie vor möchte der Konzern in absehbarer Zeit eine Mission zum Mars starten. Das gilt nicht nur für Raketen und Roboter, vielmehr möchte der Konzern auch eine Basis für menschliche Bewohner auf dem Planeten errichten.

Bereits vergangenes Jahr kündigte der Konzern seine Pläne diesbezüglich an. Während der Konzern, medienwirksam aber eher sinnlos, einen neuen Tesla Roadster ins All schoss, gab es auf der anderen Seite auch Pläne für eine neue, deutlich mächtigere, Rakete. Die „Big Fucking Rocket“, kurz BFR, ist ein zentraler Schlüssel für weitere Projekte – so auch die Marsmission. Bereits 2022 sollen zwei dieser Frachtraketen zum Mars starten und das Gebiet für die Ankunft der ersten Siedler vorbereiten. In seinem Tweet zeigt Musk jetzt ein Renderbild der großen Rakete.

Im Jahr 2024 möchte Space X dann eine Basis auf dem Roten Planeten errichten. In der Mars City sollen menschliche Siedler, vermutlich ohne Rückfahrtticket, die Forschung auf dem fremden Planeten beginnen. Space X beabsichtigt auch, die BFR zu nutzen um eine Basis auf dem Mond zu bauen. Neben den Projekten rund um Weltraumtourismus möchte der Konzern so auch die Moon Base aufbauen.

Mars Base Alpha pic.twitter.com/O1llQp8rFY — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2018

Für beide Projekte stellt die BFR die grundlegende Technologie dar. Auch wenn Jahreszahlen wie 2022 weit entfernt klingen, hat der Konzern bereits jetzt einen sehr straffen Zeitplan. Um diesen zu erfüllen, muss die neue Rakete bereits in der ersten Hälfte 2019 getestet werden. Nur so lassen sich die Zeitpläne ansatzweise erfüllen – wenn es nicht bei anderen Themen noch weitere Probleme gibt. Aktuell bezweifeln viele Wissenschaftler, dass der Mars bewohnbar gemacht werden kann.

Auch Musk selbst räumt in der Konversation auf Twitter ein, dass die Zeitpläne sich so wahrscheinlich nicht realisieren lassen. So gibt er in der Diskussion 2028 als neues Zeitfenster an, damit würde die Schätzung innerhalb eines Jahres um ganze vier Jahre nach hinten rücken. So oder so, Musk ist nicht gerade für besonders realistische Schätzungen bekannt. Das gilt neben seinen Plänen für Space X auch für das Hyperloop Projekt und umso mehr für Pläne von Tesla.

Zu dem Visionär Elon Musk mag sich jeder selbst eine Meinung bilden, niemand anderer schafft es jedoch so gut wie er, Visionen „unters Volk zu bringen“. Er bringt Menschen zum Träumen – von einer weit entfernten Zukunft. Dabei ist es nicht wichtig, ob er seine Zeitpläne hält oder nicht, er macht vor allem Stimmung, und zwar eine positive und aufgeschlossene. Er eröffnet damit auch eine Art öffentlichen Wettbewerb und spornt letztlich andere Unternehmen an. So müssen sich andere, private wie staatliche, Konzerne die Fragen nach deren Visionen gefallen lassen und Antworten liefern. Wir werden 2028 keine fertige Mars-Basis sehen, vielleicht auch nicht 2038 – aber immerhin gibt es Bemühungen in diese Richtung und eine positive Grundstimmung. Wie lang sich diese halten lässt, steht aber auf einem anderen Blatt.