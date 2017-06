SpaceX: Elon Musk beschreibt seine Raumfahrt-Pläne detaillierter

Elon Musk macht Ernst. Seine Idee den Mars zu besiedeln nimmt langsam Gestalt an. Wie genau die Besiedelung und überhaupt der Hinflug zum roten Planeten aussehen soll, fasst der Multi-Unternehmer jetzt in einem veröffentlichten Strategiepapier zusammen. Wer möchte, kann hier einen Blick drauf werfen und es sich sogar kostenlos herunterladen. Inhaltlich gleicht das Dokument einem Vortrag, den Musk bereits im September 2016 auf dem International Astronautical Congress in Mexico hielt.

Nun ist seine Vision für alle Welt lesbar und dabei eine wirklich interessante Lektüre. Denn Musk legt hier offen, wie er die Kosten für den Flug senken möchte. Bei dem heutigen Stand der Technik würde ein Flugticket etwa zehn Milliarden Dollar pro Person kosten. Als Normalsterblicher ist das wohl kaum zu bezahlen. Doch der Visionär peilt einen Ticketpreis von 200.000 Dollar an – etwa der Preis für ein Einfamilienhaus. So sollen die 10.000 Mars-Reisen, die Musk mit tausenden Passagieren anstrebt, doch noch finanzierbar werden.

Natürlich kann Elon Musk den Ticketpreis nicht einfach mal um mehrere Hunderttausend Dollar senken. Um den Passagieren die Kosten zu ersparen, muss er an anderen Stellen kürzer treten. Laut Musk ist es dazu notwendig, dass die genutzten Raketen vollständig wiederverwendbar sind. Bei diesem Punkt konnte er bereits Ende März Fortschritte machen.

Weitere Voraussetzungen für kostengünstigere Tickets, haben mit dem Treibstoff der Raketen zu tun. Um die lange Strecke zwischen Erde und Mars mit hunderten Passagieren zurücklegen zu können, müsste man eine Technologie entwickeln, die es den Raumschiffen erlaubt, im Weltall nachgetankt zu werden. Wie das aussehen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings ist es auch wichtig, die Raumschiffe auf dem Mars mit Treibstoff versorgen zu können, um einen benachbarten Raketenfriedhof zu verhindern und sie zurück zur Erde schicken zu können. Dafür ist, laut Musk, am besten Methangas geeignet, denn das kommt auf dem Mars in großen Mengen vor.

Im weiteren Verlauf des Dokuments geht der Multi-Unternehmer auch auf technische Details und Gegebenheiten ein, die beachtet werden müssen. Wie zum Beispiel die Umlaufbahnen von Erde und Mars, denn sie stehen nicht immer nah beieinander. Im Jahr 2020 würde ein Trip zum Mars etwa 90 Tage dauern, 2022 wären es schon 120 und 2027 bereits 150 Tage. Fünf Jahre später wären es aber wieder nur 90 Tage und 2035 dann sogar nur 80. Man muss also einen guten Zeitpunkt abpassen, um die Flotte loszuschicken.

Die Raumschiffe sollen dabei Platz für etwa 100 Passagiere bieten und auch dieses Vorhaben ist nicht einfach. Denn die Dimensionen sprengen alle Vorstellungen. Zum Vergleich: Zur heutigen Zeit können sich drei Astronauten mit Mühe und Not in eine Raumkapsel quetschen. Musk möchte seine SpaceX Raketen aber anders konzipieren. Sie sollen 10.500 Tonnen auf die Waage bringen, wären 122 Meter hoch und hätten einen Durchmesser von zwölf Metern. An Bord sollen sich für die Passagiere private Kabinen und ein Restaurant befinden.

Egal wie detailliert Elon Musk seine Mars-Vision beschreibt, es bleibt nichts desto trotz eine Mammutaufgabe.

Quelle: newspace