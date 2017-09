Spiele streamen statt kaufen – EA arbeitet an Abo-Modell

Spiele kaufen ist out. Spiele streamen ist jetzt der neue Renner! Der Publisher Electronic Arts macht es vor – sie wollen das Netflix der Gamingwelt werden. Der Vice President des Unternehmens Chris Evenden ist der Meinung, dass sich der Vertrieb in der Videospiel-Branche langfristig ändern wird und sein Konzern EA ist da ganz vorn mit dabei. Das neue Motto lautet: Weg vom Besitz- und hin zum Zugriffsmodell.

Noch vor einiger Zeit kaufte man Games physisch auf CDs mit Hülle und allem Drum und Dran. Dann läutete Steam das Zeitalter der digitalen Version von Spielen ein. EA ist bereit den nächsten Schritt zu tun. Laut Evenden ist der dafür notwendige technische Umbau schon fertig und im Prinzip könne man das Abo-Modell für Games, ähnlich wie Spotify oder Netflix, starten.

Allerdings gibt es da noch ein Problem, was es aus dem Weg zu räumen gilt. Das Thema Bandbreite könnte dem ganzen Vorhaben einen deftigen Strich durch die Rechnung machen. Denn eben mal einen Song von Spotify streamen, ist einfach. Aber ein 30 GB großes Spiel…? Schwierig! Electronic Arts ist jedoch zuversichtlich, dass auch dieses Problem in den kommenden fünf Jahren der Vergangenheit angehören wird. Das sehe ich etwas kritisch, denn selbst dann wird Breitbandinternet sicherlich nicht jeden Haushalt bedienen.

Ein vermeintlicher Pluspunkt ist, laut Electronic Arts, der Preis. Denn die Einstiegskosten für neue potenzielle Spieler würden mit einem Abo-Modell deutlich niedriger ausfallen. EA zufolge, würde es in den USA momentan 460 Dollar kosten FIFA zu spielen. Aufgedröselt bedeutet das: Man muss die Konsole kaufen plus eben das Spiel. In einer Welt des Streamings könnte der Preis bei etwa 10 Dollar pro Monat liegen. Denn das Unternehmen hat vor, als Hardware lediglich einen Smart-TV vorauszusetzen. Auch den muss man aber erstmal kaufen.

Der Knackpunkt liegt allerdings auch beim jeweiligen Spiel der Begierde. Denn mit dem Abo-Modell von EA sind eben auch nur EA Games gemeint. Wenn also auch alle anderen Namenhaften Publisher auf dieselbe Idee kommen, ist man schnell aufgeschmissen, weil man quasi überall das Abo bezahlen muss, um unterschiedliche Spiele zocken zu können. Entweder schließen sich alle Publisher zu einer großen Plattform zusammen oder aber das Abo-Modell wird schnell zur Höllenfahrt.

via: heise