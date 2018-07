Spielewissenschaft: Welcher ist der beste Mario Kart-Charakter?

Das Spiel Mario Kart ist für viele ein essentieller Bestandteil ihrer Kindheit gewesen. Man hat Mario, Luigi und andere Charaktere aus dem Nintendo-Universum auf Rennstrecken begleitet und sich gegenseitig mit pixeligen Bananen beworfen. Doch mit welcher Figur hat man die besten Chancen auf den Sieg? Henry Hinnefeld, Datenwissenschaflter bei Civis Analytics, ist der Frage auf den Grund gegangen. Schwierig wird es vor allem durch die vielen unterschiedlichen Konfigurationen aus Charakter, Go-Kart und Reifen, die alle verschiedene Stärken haben.

Die wichtigsten Punkte sind natürlich Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ziel von Hinnefelds Analyse war es also herauszufinden, welche Kombination am effizientesten in Bezug auf diese beiden Punkte ist. Der Datenwissenschaftler begann also damit die Statistiken jedes Charakters, der Go-Karts und der Reifen unabhängig voneinander zu untersuchen.

Einige Figuren aus Mario Kart haben jedoch identische Werte, sodass die „Peach“-Zeile in der unteren Statistiktabelle auch für Daisy und Yoshi gilt. Hinnefeld teilte die Charaktere also in Klassen ein, genauso wie die Go-Karts und Reifenkombinationen.

Charakterklassen:

– Baby Mario, Baby Luigi, Baby Peach, Baby Daisy, Baby Rosalina, Lemmy Koopa, Mii Light

– Toad, Shy Guy, Koopa Troopa, Lakitu, Wendy Koopa, Larry Koopa, Toadette

– Peach, Daisy, Yoshi

– Mario, Luigi, Iggy Koopa, Ludwig Koopa, Mii Medium

– Donkey Kong, Waluigi, Rosalina, Roy Koopa

– Metall Mario, Rosegold Peach

– Wario, Bowser, Morton Koopa, Mii Heavy

Go-Kart-Klassen:

– Standard Kart, Prancer, Cat Cruiser, Sneeker, Der Herzog, Teddy Buggy

– Gold Standard, Mach 8, Rennstrecke Spezial, Sportcoupé

– Badwagon, TriSpeeder, Stahltreiber, Standard ATV

– Biddybuggy, Landship, Herr Scooty

– Pfeifenrahmen, Standard Bike, Flame Ride, Varmit, Wild Wiggler

– Sportfahrrad, Jetbike, Komet, Yoshi Fahrrad

Reifenklasse:

– Standard, Blau Standard, Geländewagen, Retro Geländewagen

– Monster, Hot Monster

– Slick, Cyber Slick

– Schlank, Azurblaue Walze, Button

– Schlank, Karmesinrot Schlang

– Metall, Gold

– Holz, Schwamm, Kissen

Nun ist es so, dass schwere Charaktere eine gute Geschwindigkeit aufweisen, aber eine schlechte Beschleunigung, während leichte Charaktere eine ziemlich gute Beschleunigung, aber eine niedrige Höchstgeschwindigkeit haben. Die Attribute der endgültigen Konfiguration sind eine Summe aus den Charakterstatistiken und den Kart-/Reifenmodifikationen. Was sich aus den Tabellen ableiten lässt, ist, dass Geschwindigkeitsverbesserungen zu Lasten der Beschleunigung gehen und umgekehrt.

Ziel ist es also die optimale Konfiguration zu finden, die beide Punkte am besten miteinander kombiniert. Also berechnete Hinnefeld die Statistik mit Python nach dem Konzept von der Pareto-Effizienz. Dazu addierte er alle Werte der Charaktere, der Go-Karts und der Reifen. Die Pareto-Effizienz-Linie ist ein komplexes Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert und beschreibt im Prinzip eine optimale Güter-Verteilung. Aus dieser Berechnung ist dann folgendes Bild entstanden. Die verbundenen Punkte stellen die besten Kombinationen dar.

Insgesamt gibt es 294 mögliche Kombinationen bei Mario Kart, doch nur 15 Optimale, was ungefähr 5 Prozent ausmacht. Diese sehen wie folgt aus:

Um das optimale Ergebnis zu bekommen, schaut man sich den Mittelwert aus der Tabelle an. Bedeutet also, dass die schwersten Charakterklassen, Donkey Kong und Wario, die beste Wahl sind. Dazu gibt es eine Kombi-Tabelle aus allen drei Klassen, aus der man die die Werte der besten Kombinationen ablesen kann.

Wenn ihr also das nächste Mal eure Fahrt auf der Regenbogenstrecke so richtig rocken wollt, schaut am besten kurz mal hier vorbei. Es braucht ein bisschen Zeit, um sich in das Thema einzulesen und die Statistiken zu verstehen, aber: Beeindruckende Analyse, die Henry Hinnefeld da aufgestellt hat.

