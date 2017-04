Bei vielen Unternehmen, die mit Apps oder irgendwelchen Diensten im Internet groß geworden sind, kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich überlegt, eigene Hardware herzustellen. Google ist diesen Weg gegangen, Amazon ebenso und unlängst auch Snap Inc (Snapchat), um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Es sieht so aus, als will sich Spotify hier ebenfalls einreihen und sich an ganz eigener Hardware versuchen. Konkrete Informationen gibt es noch keine, aber bei Zatz not Funny! ist man über Stellenausschreibungen des schwedischen Musik-Streaming-Dienstes gestolpert, die tatsächlich den Schluss zulassen, dass Spotify an eigener Hardware bastelt.

Wie auf dem Bild hervorgehoben, bezieht man sich explizit auf die Pebble Watch, Amazon Echo und die Snap Spectacles. Das passt zu den Stellenausschreibungen, denn einmal wird ein Senior Product Manager für Hardware gesucht und dazu außerdem einmal ein Produkt Manager für Voice.

Was könnte man also planen in der Firmenzentrale in Stockholm? Zweifellos Hardware und höchstwahrscheinlich eben in Form eines Wearables. Hier die Stellenausschreibungen im vollen Wortlaut:

Sr Product Manager-Hardware

We are looking for a passionate and seasoned Senior Product Manager that will join the Platform & Partner Experience team working to build frictionless and creative Spotify experiences via fully-connected hardware devices. You will be leading an initiative to deliver hardware directly from Spotify to existing and new customers; a category defining product akin to Pebble Watch, Amazon Echo, and Snap Spectacles. You will define the product requirements for internet-connected hardware, the software that powers it, and work with suppliers/manufacturers to deliver the optimal Spotify experience to millions of users. Above all, your work will affect the way the world experiences music & talk content.

und weiter:

Product Manager – Voice

As a Product Owner for voice you will be responsible for the strategy and execution of Spotify’s voice efforts beyond our core apps. Our tribe is responsible for all Spotify consumer experiences outside of Spotify’s core iOS and Android applications. We focus on areas like desktop, TVs, speakers, cars, wearables, headphones and partner application integrations to make Spotify available wherever our users are. Voice is quickly becoming a key interaction mechanism for control of digital devices and services. Aspects to be considered in this role include voice input and feedback, content resolution, technology choices, and data protection.

Selbst, wenn Spotify in der Hardware-Ausschreibung nicht selbst die drei Geräte von Pebble, Amazon und Snapchat genannt hätte, hätte man wohl in diese Richtung überlegt – also Wearables auf der einen Seite und eine Hardware, die sich per Sprache steuern lässt auf der anderen.

Ich persönlich tippe darauf, dass man – wie die genannten Produkte nahelegen – in verschiedene Richtungen überlegt und daran arbeiten möchte, uns die Spotify-Experience sowohl unterwegs als auch zuhause so einfach wie möglich zu machen bzw. sie zu verbessern. Gleichzeitig lässt es mich aber auch vermuten, dass Spotify auf diesem Weg noch nicht sehr weit ist, diese Hardware-Pläne also eher noch recht abstrakt sind. Klar – das Personal dafür sucht man ja scheinbar noch, auch wenn die Hardware-Stellenausschreibung aktuell schon wieder verschwunden ist und nur noch dank Web-Cache einsehbar ist.

Erwartet jetzt also nicht, dass Spotify in nächster Zeit mit einem fancy Armband, Headset oder ähnlichem auftaucht oder die Schweden euch zeitnah einen Amazon Echo-Konkurrenten aus dem Hut zaubern. Erwarten dürfen wir aber, dass sich Spotify diesbezüglich sehr konkrete Gedanken macht und nun ausloten möchte, wie man eine solche Hardware konzipieren muss.

Wer weiß – vielleicht ist das auch der letzte Schritt, den Spotify gehen muss, um aus der Start-Up-Raupe, die trotz toller Idee derzeit hauptsächlich Geld verbrennt, einen Schmetterling zu machen, der dafür sorgt, dass es sowohl dem Unternehmen finanziell gut geht als auch die Künstler fairer entlohnt, als es derzeit noch der Fall ist. Wir werden das jedenfalls im Auge behalten, auch wenn Spotify aktuell nicht gewillt ist, diese Pläne zu bestätigen.

